本來，過完年係轉工高峰期，但香港而家咁嘅環境，唔畀人炒都算好運了，或者襯呢幾個月研究下點改進自己。另外有無啱啱畢業嘅女生驚緊難搵工？以下有幾種情況，都係職場新人易犯嘅錯，快啲檢討下自己中唔中。

新人最易犯的錯？立即聽聽職場中層女生點解構。（《午餐聯誼偵探》劇照）

踢一踢先郁一郁

唔該你記住，返工唔同返學，公司請你返嚟係做嘢唔係學嘢，出糧畀你係因為需要你去解決問題，而唔係報告問題。

話說公司大約12月尾嗰時出現危機，運用接近八成資金入錯咗一件有毒產品，同事Cherry係負責Crisis Management（危機管理）嘅，老闆叫佢盡快交個解決辦法出嚟，等完又等、等完又等，Cherry竟然話不如將啲有毒產品如期推出市場，然後叫Marketing同事出廣告叫顧客唔好驚，只要唔驚，個問題就唔存在喇。

問題出現，你的處理方法反映個人工作能力。（《下輩子我再好好過》劇照）

老闆當然聽到啞咗，好彩有其他同事幫手，有人提議不如搵專家研究下件產品有幾毒、影響有幾大，拎咗數據再睇下有無得加其他成份補救？期間問銀行借錢周轉下？雖然同事提出嘅解決辦法未必係完美，甚或有可能失敗，但個Project主要負責人係Cherry，而其他同事幫手，呢啲叫「主動」，返工係要主動架，唔同讀書，等老師派功課畀你做，唔派Job你就坐喺度。

明明完成工作都被「怪責」，可能是想得不夠周全？(《下輩子我再好好過》劇照)

做嘢唔係做咗嘢就得，要做啱嘢、及時

雖然你返工係有Output，但「交咗」係唔夠，對自己有啲要求，交啲好嘢出嚟，同埋唔該喺Deadline前交吖，因為你交完之後，仲要時間畀老闆Comment，其他同事都要再跟架，唔好剩係諗自己，諗個大局，預鬆啲時間畀其他人做嘢，咁先幫到公司賺錢。

入錯有毒產品係大獲，但早啲講，比時間其他同事幫手諗辦法嘛。

如果你想上位？應該設法在team work之中突出自己。（《午餐聯誼偵探》劇照）

適時放低自我，配合團隊

成間公司咁多人，每個人都有自己諗法，夾得好就一齊賺錢，夾唔到就日日明爭暗鬥，心思花晒喺鬥爭之中，無人有心機做正事，所以Team ｗork真係好重要。就算你係想上位，都應該由Team ｗork之中突出自己，而唔係自己有自己行，唔理其他人意見。一大班人都同你講向左行係啱，偏偏你就向右行，咁樣唔係叫做帶領團隊，咁係整沉條船呀。

一人計短二人計長，問下身邊有無同事朋友做過差唔多類型嘅Project，是最簡單直接的方法。（《下輩子我再好好過》劇照）

真係唔識就搵reference啦

老闆叫你交橋，個重點係交條「好橋」！你自創到就當然最好，諗唔到？問人囉，一人計短二人計長，問下身邊有無同事朋友做過差唔多類型嘅Project，叫佢哋畀啲意見你。無人肯幫你？咁唯有抄啦，上網睇下其他公司的網頁、新聞，拎咗人哋優點再改良，老闆錫晒你啦。

如果你都係唔明，就回憶下細個係點樣抄功課嘅？點樣抄得嚟又唔比老師發現？唔好抄足囉，改少少就大家歡喜。咩話，你無呢類回憶？因為你年年考第一？咁……（01新聞/李澤彤攝）

如果你都係唔明，就回憶下細個係點樣抄功課嘅？點樣抄得嚟又唔比老師發現？唔好抄足囉，改少少就大家歡喜。咩話，你無呢類回憶？因為你年年考第一？咁……