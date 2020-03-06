孫藝珍保持完美腹臀線條狂練三大運動　燃燒脂肪只需幾個動作？

早前，韓國浪漫愛情劇《愛的迫降》掀起中港台一鼓久違的追劇熱潮，更連帶劇中兩位主角—孫藝珍和玄彬的一舉一動也成為傳媒和網民的關注。現年38歲的孫藝珍在劇中非常吸睛，除了是因為她由出道至今絲毫不變的凍齡樣貌外，更是她多年來仍舊維持一副令不少女生羨慕不已的標準窈窕好身材，更讓一眾網民想窺探一下這位「完美凍齡女神」是如何的練成。

現年38歲的孫藝珍除擁有白皙的肌膚外，她完美緊緻的身材也是女生所羨慕的 (ig@yejinhand)

38歲的孫藝珍與緋聞男友玄彬合演浪漫愛情劇引起眾多的迥響，劇集除獲得高收視和好口碑外，同時更將兩人的事業推至更高的位置，感人且浪漫的結局播出後，不少的網民也大叫：「兩人請原地結婚吧！」，令到兩人的「戀情」更加鬧得熱烘烘。

同時，網民更發現孫藝珍多年來也維持魔鬼的身材，鎖骨、手臂和小腿的線條近乎是完美的比例，她曾在訪問透露過：「因經歷過肥的階段，所以不想再經歷了。」更在韓國真人騷節目《家師父一體》上分享自己十年來身體管理的習慣，透露成功練成完美的身材是因三個運動的習慣。

接下圖回顧孫藝珍和玄彬在劇集《愛的迫降》的甜蜜舉動：

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一：懸吊式阻力訓練（TRX）

38歲的孫藝珍是運動的懸吊式阻力訓練（TRX）愛好者 (《家師父一體》圖片)

當女性初踏25歲的時候，便會慢慢感受到身體的新陳代謝開始減慢。為了維持身體完美的線條，孫藝珍在節目中表示自己十年前已經常進行懸吊式阻力訓練（TRX），即是利用懸吊原理，並透過訓練繩和自身體重的一種阻力運動，這個運動可以訓練大腿內側的肌肉更為結實、增加平衡力和協調度，同時更可以燃燒脂肪、雕塑身體曲線，她更在8年前已考獲講師資格。

根據中國香港健美總會健身教練証書課程講師梁子雋Leo的專業意見指出，在進行懸吊式阻力訓練（TRX）訓練時，部分的肢體會呈現懸掛的狀態，調整槓桿及力距可增加或減少訓練強度，因此身體必需要控制肌力的平衡去調整動作，所以初學者應由簡單動作開始以免受傷。

孫藝珍在節目中也示範多個的動作 (《家師父一體》圖片) 同時，由於懸吊式阻力訓練（TRX）只需懸掛起吊帶便可以透過自身體重調整訓練，動作多變。因此可以隨訓練的動作轉換，訓練全身肌肉。例如（TRX）掌上壓可以將腳尖穿過（TRX）手握，然後再進行普通掌上壓，增強上肢的訓練強度、登山者式跑訓練可以調節（TRX）離地高度增長核心訓練強度。Leo更指出訓練者只要懂得利用（TRX）訓練，便可以有效鍛煉全身肌肉。

【按圖看】孫藝珍最常鍛鍊的TRX動作：

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二：普拉提（Pilates）

普拉提（Pilates）也是近年來，不少歐美或是韓國女星愛好的運動之一 (《家師父一體》圖片)

38歲的孫藝珍在節目中表示自己一個星期最少會抽3天運動，同時也會配合營養餐單，與運動相互配合。她除了是懸吊式阻力訓練（TRX）的愛好者外，更與韓星Blackpink的Jennie同屬普拉提（Pilates）的擁戴者，她在節目中示範自己平日會做的動作，更表示自己腹部核心肌肉也因而變得更為結實。根據Leo的專業意見指出普拉提訓練是由復健醫學轉變而成的訓練模式，透過徒手或輕重量訓練，鍛煉核心肌群從而改善身形及線條。但普拉提訓練講求姿勢正確性及呼吸配合，因此初學者應先向合資格教練、導師學習正確鍛煉方法。

三：禪柔運動（Gyrotonic）

禪柔運動（Gyrotonic）是一種融合動態、身體姿勢協調及徒手訓練的運動 (《家師父一體》圖片)

38歲的孫藝珍認為禪柔運動比普拉提（Pilates）更為著重每一節脊椎的運動 (《家師父一體》圖片) 想不到現年38歲的孫藝珍會有那麼多的運動喜好，身材還比年輕的少女更為的窈窕。她在節目中示範自己進行禪柔運動（Gyrotonic）的動作，更在節目中表示：「禪柔運動比普拉提（Pilates）更為著重每一節脊椎的運動，動作基本上是由腳掌以上的全身肌肉都需要運用力，也不只是轉動這台器械那麼簡單。」

根據Leo的專業意見指出禪柔運動（Gyrotonic）是一種融合動態、身體姿勢協調及徒手訓練的運動，一般是用作物理治療作用。運動由脊椎展開的訓練動作，可以增加關節活動度及穩定性，並作伸展用途。透過動作之間的協調及連貫性，從而訓練穩定肌群及身體平衡。他建議初學者可先嘗試簡單的徒手動作，去訓練核心肌群及身體協調，達至上述效果。

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資料來源：SBS Catch