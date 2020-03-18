【姊妹以後．陳栐橋】閨密比戀人更高分　下一世換個性別再一起

編按：閨密以後還有沒有以後？會否害怕好姊妹結婚以後便此情不再？且看以下撐場用戶聽完《姊妹以後》的分享吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《姊妹以後 / 阿Be 陳栐橋》— 姊妹以後，還有沒有以後？」，刊於01撐場】

繼《揮之不去》後，狂想音樂的阿Be 陳栐橋再為大家帶來第二首新歌《姊妹以後》，唱出有別於男女之間的愛情，開花結果是否就只能存在於男女之間？姊妹間又能否幸福到最後？

每個晚上，習慣了跟姊妹暢談每天的瑣碎事，笑駡與嬉戲都幾多年了？當彼此遇到各自的情人，友誼還能像如初那樣堅固，還能像如初那般親密嗎？不知不覺，我們之間再沒有什麼嬉笑怒罵，有多久沒說話了？有多久沒見面了？就這樣已經一年了，聲音也變得生疏了。朋友的愛、姊妹的愛，有時候比起情人還要來得親密，可是，又有多少對好友、有多少對姊妹，能夠相守相愛到老？

「誰禁制這秘密嗎？如揭破不要害怕？／誰判決是對是錯當法官嗎？太空暇／世俗如此 男孩先可爭取嗎？」

姊妹以後，還有沒有以後？（《姊妹以後》MV截圖）

能夠跟你去旅遊，是一種福氣，但將這個位置讓給那個他，不是因為大方，而是因為想博取一個讓你念掛我的機會。或許只有這樣，還能給自己一個機會，去爭取像從前一樣留你在我的身邊。一直愛護著對方，守護著對方，原來不只存在友誼，還存在愛情。說「愛你，愛你」，似亂說卻是真愛，嬉皮笑臉，只為了掩飾和壓抑彼此的情感。難道女生就只能跟男生戀愛嗎？難道就只有男生可以爭取跟你一生一世的權利嗎？難道得到世俗的認同，比起自己的幸福更重要嗎？姊妹的愛，原來短暫得那麼奢侈，雖親密卻脆弱如此。

難道愛戀只存在男女之間嗎？（《姊妹以後》MV截圖）

「何以友達以上也不夠資格愛戀嗎？身份棄掉姓氏變更才可嗎？」

心痛了，明明是好姊妹，但為何看見你的幸福，反而感覺心裡有一點酸？那對婚戒，那幅婚照，看得心裡淌血，來年真的要結婚了嗎？這個那麼多年的摯友，也不及一個跟你相識不久的人，最後跟你共渡餘生的，竟然是他。建立多年的感情，也換不了我們的將來，為何就不能顧念姊妹的愛？原來，時間並不代表一切，身份一早已定了輸贏，最終還是要目送你跟別人遠去。

希望下輩子好姊妹能變成好情人吧？（《姊妹以後》MV截圖）

「這結局改寫得到嗎／或者要棄權／是嗎？」

要結婚了，這結局是否就不能改寫了？若要繼續維持朋友的愛，或許必須棄權，揭破了，朋友也沒掉了；或許必須學會抽離，才能讓大家都比較好過，絕嶺攀爬只會跌到粉身碎骨；或許，下一世能換個性別，還會有機會再一起。

就這樣的姊妹，還有沒有以後？幸福會真正來臨嗎？

在你的婚禮上，還笑著跟你說：「哈！可能下一世我先有機會同你真正咁一齊，唔怪得識你一陣已經覺得識左好耐，原來上一世已經識你！」，其實我一邊說，心已經碎了。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

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