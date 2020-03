《不了》(I Am Not Okay with This)於2月16日在Netflix上架,由《怪奇物語》(Stranger Things)和《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)製作團隊聯手打造,上架個多星期,天天榮登Netflix「本地十大人氣榜」,大受歡迎。 都「老少女」了,還看少女懷春,總有點走了拍的感覺。不過,卻莫名地覺得臭味相投-很多人的青春也沒有帥氣的學長、沒有暗戀的對象⋯⋯想他們「爆頭」而死的倒有幾個,與每天都想「爆粗」的衝動,《不了》的「暗黑青春」正是這樣。

親愛的日記:X你的 哪時才會變得更好?

以「Dear Diary」為開首的故事,是少女主角的專利,先有《愛的過去進行式》(To All the Boys I’ve Loved Before),說初戀故事;後來有《不了》(I Am Not Okay with This),劈來一句「粗口」,開展一個不一樣、叛逆又血腥的青春故事。

《不了》與《X你的世界末日》同樣改編自美國漫畫家Charles Forsman的作品,滲了點《怪奇物語》的超能力,滲了點《X你的世界末日》的青春迷汒與浪蕩。故事講述17歳的Sydney(Sophia Lillis飾)住在了無生氣的小鎮,父親在一年前自殺身亡,她的一部份似是死掉了。

她諸事不順心,最好的朋友Dina (Sofia Bryant飾)愛上學校的「渣男」,從此疏遠;不明白父親為何自殺;母親又莫不關心⋯⋯直到發現自己有「超能力」,一憤怒便一發不可收拾。《不了》只有7集,每集只有約20分鐘,不少觀眾,連同筆者在內,都是一晚一連7集看畢,絕無「廁所位」,氣編劇為何在高潮時讓第一季完結,似另一套大熱劇集《雨傘學院》(The Umbrella Academy),用整整一季來承托最後30分鐘的高潮,也不會引觀眾投訴。

《不了》IMDb及爛茄評分分別為7.8與84分。(《不了》劇照)

(內含劇透)

每集都是以日記開首,是旁白,也是自白。由「粗口」問候,到後來問:「哪時才會變得更好?」都「老少女」了,還看少女寫日記,總有點走拍。但一連看畢七集,竟覺比起「那些年系列」的青春偶像劇多一點親切的「麻甩」共鳴。因為,大多的少女們,都沒有「高富帥」追求,沒有窩心暖男苦苦糾纏,但回想起來,想他們「爆頭」而死的倒有幾個,那些沒有答案的疑問與憤怒,也似曾相識。少女疑問:「哪時才會變得更好?」令筆者想起另一套經典電影《這個殺手不太冷》(Léon: The Professional)。Mathilda問:「人生總是這麼艱難?還是只有童年如此?」Léon答:「總是如此。」只是不再少女的我們,後來便習慣了,也不再生氣了,因為活得不慍不火、若無其事是一種需要。

飾演Sydney的Sophia Lillis拍攝時候,跟角色一樣只有17歳,她更是《小丑回魂》(It)的女主角。(《不了》劇照)

即使是個古怪的人 有伴便不怕

看青春劇集,首先是怪主角們大驚小怪,後來便是感慨,現在的不慍不火,不過是被世態說服。看《X你的世界末日》或《不了》中,筆者十分喜歡那種放縱,不過最喜歡的,還是那種追到天涯海角的陪伴。

從前少年不愁,因為每每情緒掛在臉上,發洩在他人身上,自己似站在山尖,卻不知自己也是螻蟻,明明是自己光怪陸離,也只覺世界古怪。有人總以為成熟是替每人蓋一式一樣密封罩,我們也就從前沒了所謂的熱情與青春,殊不知,其實根本是我們自己太累又太懶,漸漸地變成了一個個沒趣的人。

「古怪」或不,尋常或不, 最緊要有伴提醒,有伴在旁煩擾,有伴便不怕。似《X你的世界末日》,Alyssa有James,把所有不美好拋諸腦後,即使一走便是走到世界盡頭;Stanley(Wyatt Oleff飾)總是纏着,Sydney筆者也真期待他在第二季中與Sydney重聚呢?