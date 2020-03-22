《不了》（I Am Not Okay with This）於2月16日在Netflix上架，由《怪奇物語》（Stranger Things）和《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）製作團隊聯手打造，上架個多星期，天天榮登Netflix「本地十大人氣榜」，大受歡迎。 都「老少女」了，還看少女懷春，總有點走了拍的感覺。不過，卻莫名地覺得臭味相投－很多人的青春也沒有帥氣的學長、沒有暗戀的對象⋯⋯想他們「爆頭」而死的倒有幾個，與每天都想「爆粗」的衝動，《不了》的「暗黑青春」正是這樣。

親愛的日記：X你的 哪時才會變得更好？

以「Dear Diary」為開首的故事，是少女主角的專利，先有《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before），說初戀故事；後來有《不了》（I Am Not Okay with This），劈來一句「粗口」，開展一個不一樣、叛逆又血腥的青春故事。

《不了》與《X你的世界末日》同樣改編自美國漫畫家Charles Forsman的作品，滲了點《怪奇物語》的超能力，滲了點《X你的世界末日》的青春迷汒與浪蕩。故事講述17歳的Sydney（Sophia Lillis飾）住在了無生氣的小鎮，父親在一年前自殺身亡，她的一部份似是死掉了。

她諸事不順心，最好的朋友Dina （Sofia Bryant飾）愛上學校的「渣男」，從此疏遠；不明白父親為何自殺；母親又莫不關心⋯⋯直到發現自己有「超能力」，一憤怒便一發不可收拾。《不了》只有7集，每集只有約20分鐘，不少觀眾，連同筆者在內，都是一晚一連7集看畢，絕無「廁所位」，氣編劇為何在高潮時讓第一季完結，似另一套大熱劇集《雨傘學院》（The Umbrella Academy），用整整一季來承托最後30分鐘的高潮，也不會引觀眾投訴。

《不了》IMDb及爛茄評分分別為7.8與84分。（《不了》劇照）

（內含劇透）

每集都是以日記開首，是旁白，也是自白。由「粗口」問候，到後來問：「哪時才會變得更好？」都「老少女」了，還看少女寫日記，總有點走拍。但一連看畢七集，竟覺比起「那些年系列」的青春偶像劇多一點親切的「麻甩」共鳴。因為，大多的少女們，都沒有「高富帥」追求，沒有窩心暖男苦苦糾纏，但回想起來，想他們「爆頭」而死的倒有幾個，那些沒有答案的疑問與憤怒，也似曾相識。少女疑問：「哪時才會變得更好？」令筆者想起另一套經典電影《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional）。Mathilda問：「人生總是這麼艱難？還是只有童年如此？」Léon答：「總是如此。」只是不再少女的我們，後來便習慣了，也不再生氣了，因為活得不慍不火、若無其事是一種需要。

飾演Sydney的Sophia Lillis拍攝時候，跟角色一樣只有17歳，她更是《小丑回魂》（It）的女主角。（《不了》劇照）

+ 4 + 3 + 2

即使是個古怪的人 有伴便不怕

看青春劇集，首先是怪主角們大驚小怪，後來便是感慨，現在的不慍不火，不過是被世態說服。看《X你的世界末日》或《不了》中，筆者十分喜歡那種放縱，不過最喜歡的，還是那種追到天涯海角的陪伴。

從前少年不愁，因為每每情緒掛在臉上，發洩在他人身上，自己似站在山尖，卻不知自己也是螻蟻，明明是自己光怪陸離，也只覺世界古怪。有人總以為成熟是替每人蓋一式一樣密封罩，我們也就從前沒了所謂的熱情與青春，殊不知，其實根本是我們自己太累又太懶，漸漸地變成了一個個沒趣的人。

「古怪」或不，尋常或不， 最緊要有伴提醒，有伴在旁煩擾，有伴便不怕。似《X你的世界末日》，Alyssa有James，把所有不美好拋諸腦後，即使一走便是走到世界盡頭；Stanley（Wyatt Oleff飾）總是纏着，Sydney筆者也真期待他在第二季中與Sydney重聚呢？