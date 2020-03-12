【白色情人節】五大珠寶品牌推介　Cartier經典設計仍是女生最愛

每逢情人節或是一些特殊的日子，送一些有意義的首飾給女友和愛人很有必要，而她們也會十分開心收到你的禮物。白色情人節是採購入門珠寶的最好時刻，尤其是要價不菲的高級珠寶品牌，總會在情人節前夕推薦價格相對親民的入門珠寶，將品牌的經典元素巧妙融入愛情的意象，建議可採購手鍊或項鍊，有把對方緊緊纏繞鎖住的意涵，別具意義。以下就來介紹這些首飾代表的涵意和推薦一些單品。

戒指

戒指如今已經成為對愛情最直白最誠懇的表達，從訂婚到正式結婚都少不了戒指，既是愛情的信物，也是婚姻的標誌。代表愛你到心裡，情願為你的愛而受戒。

卡地亞Cartier的LOVE與Juste un Clou系列是大家夢寐以求的飾品，LOVE系列源自1970年代，手環、戒指皆以螺絲裝飾，由於手環需由兩個人協力合作才能配戴，具體詮釋愛情的真締，同時也有把愛「鎖」住的意涵。

Juste un Clou 手環於 1970 年代問世，由 Aldo Cipullo 特別為卡地亞紐約創作，一反傳 統的釘子設計手環正好與當時的流行風格相互呼應。卡地亞將螺釘幻化為珠寶珍品，為其注入時尚活力，可謂出眾別緻的作品。

+ 5 + 4 + 3

項鍊

一個女人如果脖子上沒有任何飾品，難免顯得「空虛」，幾乎所有女人都會有一條飾品戴在脖子上。代表將你緊緊鎖住，希望你的心裏面只有他一人，沒有其它的異性。

海瑞溫斯頓Harry Winston情人節推薦「勿忘我」花朵的鑽石墜飾，象徵永恆不朽的愛情，採用雷德恩切工鑽石設計，綴以6顆水滴型鑽石和1顆圓形明亮式切工鑽石，展現花朵般的動人魅力。

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Tiffany & Co.的經典珠寶，以Fleur de Lis鳶尾花為靈感設計的新款Tiffany Keys鍊墜最具代表性，鑰匙有著「開啟戀人心房」的意涵，搭配象徵啟發意念與皇室代表的鳶尾花，不僅充滿貴族氣息，且以優雅線條詮釋獨特美感。

手鍊

手鍊是眾多首飾裡最靈活、最方便佩戴的一種。正是這樣靈活與隨意，讓女人更加的多姿與可愛。代表想綁住你一輩子。

萬寶龍Montblanc的經典，莫過於4810系列的六角白星，「4810」源自歐洲第一高峰白朗峰的高度，而4810公尺高峰上經年積雪的六角白星，就成為品牌經典圖騰，情人節推薦4810系列玫瑰金手環，象徵堅貞愛情的高度，且永不消溶。

Chaumet的經典Liens蝴蝶結系列，在法國傳統即代表了情感的傳遞，而交纏的線條也被延伸為象徵永恆與無限的符號，代表至死不渝的愛情。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：明星都愛用卻不說的五個頂級墨鏡品牌推薦】