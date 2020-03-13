ViuTV的本地製作《二月廿九》終來到大結局，吳海昕飾演的Yeesa擁有穿越能力，正正與剛播畢的台劇《想見你》不謀而合，因而《二月廿九》有「港版《想見你》」之稱，不過筆者暫時覺得不大相同。 相信還有朋友沒看《想見你》，不明白為何如此火紅，如果你還欠一個追劇理由，希望能幫你找到答案。

《想見你》被喻為2020年的台灣「神劇」。（《想見你》劇照）

聽到台劇，不少人還停留在《惡魔在身邊》、《惡作劇之吻》、《花樣少年少女》等青春校園愛情劇，覺得沒甚麼突破，而不想再追看；然而，去年《我們與惡的距離》開始挽救台劇形象，而主打時空穿越的《想見你》相信也是一例。

《想見你》在去年11開播，到上月才播畢，共13集，在中港台的討論區都是熱話。故事講述黃雨萱（柯佳嬿飾）在2年前因飛機失事失去了摯愛王詮勝（許光漢飾），一句「想見你」，一首伍伯的《Last Dance》讓她回到1998年，重遇已死去的王詮勝，但發現對方並不是王詮勝，而是李子維，她也不是黃雨萱，而是陳韻如，可是1999年的陳韻如會死去，他們想改變現實而展開一段穿越愛情。

【不劇透】《想見你》主要事件發生時間線＝＝＞

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黃雨萱（柯佳嬿飾）在時空不斷交錯尋找失去的愛人。（《想見你》劇照）

17分鐘預告精彩不劇透 看到曾經失戀的自己

筆者有些朋友一看到故事大綱便覺得又是「台式愛情」，但每當看了官方17分鐘的預告便決心追看下去，全因預告挑起了觀眾的好奇心，腦中出現不同問題：為何黃雨萱能穿越？王詮勝是否李子維？黃雨萱能救回陳韻如？

追劇時便發現編劇每一集都在堆疊，在發展人物的成長，事情變得沒有想像中簡單，17分鐘只是令觀眾更早代入故事，毫無劇透；最弔詭是，它不是一個「蝴蝶效應」的故事，更不是平行時空，編劇卻是運用了「莫比烏斯環式（Möbiusband）」，大概是無論主角做甚麼，結果還是改變不到，就像李子維說：

是不是在這無數交錯的時空之中，早已發生過千萬次，我都會像現在這樣，無可救藥地，愛上那個來自未來，想要改變這一切的妳。

真是讓人「諗爆頭」，因而令《想見你》成為「神劇」。

有些觀眾看第一、二集時，覺得有點無聊，看着2019年的黃雨萱上演失去了男朋友的「思春」戲碼，又看着1998年的陳韻如孤僻生活，會令人摸不着頭腦，這都是編劇的安排，當觀眾看下去便會明白為何這樣；同時看着失戀的黃雨萱，不覺得也看着自己嗎？傷心過度，開始找前男友的不是，想找一個「對方不是那麼愛我」的原因，令自己放手，可惜只記得對方的好，那份思念，我們都經歷過，有些身同感受的朋友看到第一集已經落淚。

故事提到3個不同性格、背景的青少年成長。（《想見你》劇照）

觀後感：《想見你》是一套超越愛情的劇集，愛情、懸疑令劇情更精彩，更有鋪排；除了對愛人的思念，更談及一些不被主流社會認同的愛情，喚醒對身邊人的留意，編劇簡奇峯在訪問中也提過，在劇裡真正想深入的議題為「青少年認同」，3個位少年各自身上都有着不同煩惱，正是我們都經歷過；筆者已經看兩遍了，每一次再看，都更明白，更清楚一些，更愛這部劇。

溫馨提示，謹記看台灣版，因為大陸版會有不少重要片段被刪減。

最後，送上「傳說中」17分鐘《想見你》終極版片花：