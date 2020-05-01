香港出世、31歲獲普立茲　韓戰學生穿校服打仗靠唯一女記者揭真相

韓片《倖存者》（The Battle of Jangsari）改編自真人真事，那是韓戰時期，一批平均年齡只有17歲、在軍服內穿着校服的學生，與一個香港出生，被稱為「士兵的士兵」的女記者的故事。 韓國戰爭電影，比想像的溫柔，槍林彈雨的緊張節奏中，安下一句對白，學生士兵說：「我在軍服內穿着校服，好跟敵人求情，我不過是學生。」

《倖存者》由Megan Fox、George Eads、金明民、崔珉豪、金聖哲及郭時陽等主演。更有香港出生戰地女記者故事重新被憶起。（《倖存者》劇照）

學生穿校服逼上戰場「送死 」揭歷史殘酷真相

說故事的方法有很多種，唯是戰爭故事，怎說都不對。《倖存者》（The Battle of Jangsari）改編自歷史事件，聚焦在一班「送死」的學生士兵上。

1950年6月，北韓揮軍越過三八線突襲南韓，三日攻陷漢城（今首爾），在美軍及聯合國軍支援下，南韓軍逆勢反擊，卻急需一隊士兵，切斷北韓軍的補給線。由於南韓沒有足夠的兵力，於是便把這任務交給一班只有兩星期軍事訓練、沒有任何實戰經驗的學生士兵，與「送死」無異。

韓國戰爭電影，槍林彈雨的緊張節奏中，多了一份柔情，年輕的士兵還是小孩子，電影的前半段還在互相打罵嬉笑，後來已是以槍口相對，或是出生入死。當由崔珉豪飾演的士兵射殺敵人，卻發現對方也是穿着校服時，他們已在一刻長大。

戰爭電影看人性掙扎與生死，那是預料中事，特別在以年輕人的故事與角度，在動盪時候，別在一番感觸。不過，這段故事得以被記下來，其實背後還有幕後功臣。

香港出生女記者上戰場似一起仗 被譽為「士兵的士兵」

Megan Fox在《倖存者》中首次參演韓國電影，飾演一位美國女記者。在電影中，對這位女記者的着墨不多，不過在現實中，她並非實如電影角色般可有可無。

這位戰地記者就是Marguerite Higgins，曾親赴第二次世界大戰、韓戰及越南戰爭採訪，深入韓國的報導，更撰寫了《韓國戰爭》一書，在1951年獲普立茲獎，成位第一個獲這獎項的女性，任戰地記者期間，更獲約五十多個新聞獎。

她在1920年在香港出生，父親曾在第一次世界大戰時當機師，而母親則是法國人，二人在香港相遇，一年後便生下Marguerite。出世不久父母便帶她搬到美國居住。在這家庭長大，並不容易，因為父親時時醉酒，母親又迷信，她在加州大學讀法語，後來又到哥倫比亞大學攻讀新聞系碩士，但要時時在「要是只拿到B等，便得不到獎學金」的壓力下讀書。

這位戰地記者就是Marguerite Higgins，曾親赴第二次世界大戰、韓戰及越南戰爭，深入韓國的報導，更撰寫了《韓國戰爭》一書，在1951年獲普立茲獎，成位第一個獲這獎項的女性，任戰地記者期間，更獲約五十多個新聞獎。（Getty）

畢業後，她在《紐約先驅論壇報》任職記者，打破當時不派女記者上戰場的慣例。當時有人跟她開玩笑，說女生上戰場，實在太難「方便」，而她則說：「沒關係，大不了方便的時候，海軍陸戰隊用馬路這一邊，我用另一邊。」也曾有人說：「這裏沒有女廁所」而她則大膽回應:「韓國不缺樹叢」。多次親赴戰場，亮麗外表也曾受到軍人的歧視。可是為了報導，她跟軍人一起步操、生活與受苦。一位美國士兵曾說：「我們知道，Marguerite 會跟我們一樣吃、睡與戰鬥。而那就是我們穿起軍服會做的事。」

結婚十年後終死於「戰場」

1953年韓戰結束後，Marguerite與一位將軍結婚，並生有一子一女。十年後，她往越南採訪，那亦是她最後一次的採訪之旅，她在越南感染疾病逝世，終年只有46歲。她除了是軍人的妻子，也被稱為「士兵的士兵」，因為她把戰場上的故事寫出來，包括那些無端逝去的生命與童真。

參考資料：The Pulitzer Prize, The Weekender