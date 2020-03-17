劉亦菲演花木蘭被批 迪士尼真人版最失望角色 仙氣崩壞現首映

迪士尼有不少翻拍動畫改編的真人版作品，雖然當中評價褒貶不一，但是以迪士尼的知名度加上大家的「童話夢」，還是有許多人肯花錢入場重溫回憶，每次票房都取得亮眼的成績。 今次難得迪士尼電影不再「白人主場」，由亞洲面孔出演的《花木蘭》成為一大賣點。不過真人版《花木蘭》上映之路十分崎嶇，除了劉亦菲的政治風波導致觀眾預言罷看，上映檔期又遇上新冠肺炎疫情肆虐，不得不宣佈無限期延遲。究竟這次由劉亦菲主演的《花木蘭》是驚還是喜呢？

劉亦菲擔任「花木蘭」一角。(mulan@IG)

劉亦菲難符合「花木蘭」預期？

#能否洗脫「神仙姐姐」形象？

翻拍真人版電影「選角」是備受矚目的重要一環，據説當時《花木蘭》的選角有近千人，並且需要符合3大要求：懂武術、識講英文、具有明星風範，而最終劉亦菲在近千名演員當中脫穎而出。

相信大多數觀眾與筆者一樣，對劉亦菲的印象仍然停留在那個纖纖弱質、舉手投足間充滿仙氣的「小龍女」。不過繼《神雕俠侶》之後，劉亦菲拍攝過的影視作品都鮮有佳作，一些電影的口碑和票房偏差，甚至被貼上「票房毒藥」的標籤。她的演技也一直為人詬病，被批評是「面癱演技」受網民嘲笑。如今劉亦菲可算是「絕地反彈」，接演到迪士尼電影女主角之位，但是動畫中的「花木蘭」長相較「陽剛」，劉亦菲過分脫俗和嬌美的長相很難説服觀眾。加上她纖弱的「神仙姐姐」形象在華人地區深入民心，劉亦菲瘦小的身形不免令人擔憂能否駕馭如此剛毅的「巾幗英雄」角色。

劉亦菲「小龍女」形象：

劉亦菲「花木蘭」形象：

相比形象嬌柔的劉亦菲，網民更力撐中韓裔影后Awkwafina為最適合扮演「花木蘭」的人選，外貌神似原版「花木蘭」，擁有標誌性的東方臉孔特徵：丹鳳眼、圓臉、紅唇和彎彎的眉毛。作為美籍中韓混血兒，Awkwafina曾就讀北京語言文化大學，説得一口流利中文。加上她不靠外貌，憑藉實力向世界證明自己價值，奮發圖强的成名之路，與「花木蘭」的拼搏精神十分相符，網民力推她如果演出《花木蘭》，會比劉亦菲更合適。你又覺得劉亦菲符合你心目中的「花木蘭」人選嗎？

網民認為中韓裔影后Awkwafina外型個性與「花木蘭」形象更相符。（zhihudigest）

#花木蘭妝容如紙紮公仔

在迪士尼推出官方預告時，劇中的造型卻受到不少批評，尤其是其中一幕劉亦菲女裝的「妝容」，驚嚇得如同「紙紮公仔」一樣。花木蘭故事背景發生在北魏時期，電影為貼近史實還原當時代表女性美麗的「額黃妝」，北魏時期女性的審美標準就是黃白相間，再加點眉心紅。《木蘭辭》也有對木蘭從軍回來，恢復女兒身的敘述，其中一句「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」即是對木蘭化「額黃妝」的描寫。

雖然電影高度還原歷史，但是還原「額黃妝」即使擁有劉亦菲這般「神顔」，也對觀眾造成了不少視覺衝擊。許多中國網友都紛紛不滿電影中的木蘭妝容，甚至表示已經「醜到無法形容」，而劉亦菲身上的仙氣頓時蕩然無存。花木蘭如此醜樣的扮相，讓許多觀眾都難以接受，真人版《花木蘭》預告片一出已讓不少觀眾感到失望。

劉亦菲電影中的妝容被網友指驚嚇得如同「紙紮公仔」一樣。（《花木蘭》劇照）

更多《花木蘭》​「驚嚇」劇照：

#首映會「走樣」現身 神仙姐姐之名不再?

另外，引起網上討論的要屬劉亦菲參加首映會的造型，今次她在美國與英國的首映禮上分別穿上一金一黑的禮裙。一向以「仙氣」見稱的神仙姐姐卻被眼尖的網友發現身材走樣，身材有些微胖，而且拍照時臉部浮腫，面容僵硬。而她雖然穿著一身優雅大方的黑色露肩紗裙，優雅氣質卻被露齒笑而毀掉，「大牙肉」及牙黃的問題明顯，肩膀位置亦顯壯，甚至有網民笑稱「原來神仙姐姐的斜方肌這麽發達」、「這個裝扮感覺有點中年婦女的氣質」！

劉亦菲現身《花木蘭》首映會，網友發現其身材和樣子「走樣」不少，發黃的牙齒更是一大扣分位。（gettyimages）

更多劉亦菲首映會「走樣」圖：

+ 3 + 2

迪士尼補拍救忙挽回劣勢 首映會後口碑超越《阿拉丁》？

《花木蘭》目前延遲上映。（《花木蘭》劇照） 據説當時《花木蘭》試映反響不佳，有觀眾表示十分失望，指與動畫版差異太大，電影中不僅看不見經典角色「木須龍」的蹤影，而且也沒有傳統歌舞場面，有人評論這像中國動作電影多過迪士尼電影。由於試映會評價偏差，迪士尼被爆事後進行了大量補拍。 今次在洛杉磯與倫敦舉行首映禮，首輪外媒評價似乎不錯，甚至有指網絡好評超越《阿拉丁》、《獅子王》和《黑魔女2》。有評論員表示《花木蘭》是迪士尼繼《仙履奇緣》之後最好的真人翻拍電影，就算少了經典歌曲襯托也毫無影響。大多數影評員都讚賞影片中壯麗畫面以及刺激緊張的打鬥場面，吸引觀眾目光。總體來説，《花木蘭》首映會評價超乎預期的好。大家又會否因此變得期待?

《花木蘭》預告：

更多《花木蘭》劇照：

+ 3 + 2

迪士尼真人電影最令人失望角色Top 3

經典動畫若要翻拍成真人版，「慧眼識最佳人選」至關重要，但是每個人心目中的理想人選都各有不同，有時可能與想象中的形象有所偏差，導致真人版電影總是面臨重重爭議。迪士尼也有不少經典動畫被翻拍成真人版電影。在決定主角人選時，也引起了不小風波。究竟最令人失望的「迪士尼真人版電影角色」有哪些，第一名竟然不是「人」？

迪士尼真人電影最令人失望角色Top 3​（ 點閱大圖查看）：