韓國女神宋慧喬最近以清純美貌登上《Harper's BAZAAR》泰國版封面，這次喬妹換上全新深色中分長直髮，接近40歲依舊少女感十足。又再次又再美出新「高度」，變身「女神2.0」。 離婚後的宋慧喬狀態依然大勇，彷彿向天下女子做了一個最好的榜樣。那怕是戀愛婚姻失敗，也不算什麼大不了的事，人生仍可以是有滋有味，活出自信與魅力。

離婚後的宋慧喬變更美了？

宋慧喬為泰國《BAZAAR》拍攝封面。（kyo1122@IG） 登上《Harper's BAZAAR》泰國版封面 自離婚事件之後，宋慧喬一直未有推出任何新影視作品，不過喬妹都沒有離開過公眾視綫，除了各種代言活動接到手軟，她也不時在個人IG帳號上分享生活照，增加與粉絲互動機會。 近日，喬妹在IG上分享了一組雜誌照，造成粉絲一陣「暴動」，喬妹「神顔」又再一次擄獲眾人芳心。喬妹今次為慶祝《Harper's BAZAAR》泰國版15週年而拍攝封面，她一改過去經典波浪長髮造型，改換成中長直髮，散發率性幹練氣質。配上宋慧喬招牌「淡妝」，白裏透紅的肌膚散發陣陣少女味道，令人驚嘆女神是否吃了「防腐劑」，越來越年輕，根本就是一名青春少女！

最新雜誌照中的喬妹無論是充滿民族風情的造型，還是全身白色羽毛套裝，總能完美演繹，輕鬆駕馭各式風格。離婚後的她似乎換上全新面貌，給人一種俐落幹練女强人形象，與之前清純形象大為不同，更能展現現代女性自信勇敢的一面。

宋慧喬輕鬆駕馭各種不同風格造型。（kyo1122@IG）

更多宋慧喬​在《Harper's BAZAAR》泰國版雜誌的美照：

宋慧喬​罕有地以一身帥氣全黑造型登場，有別於以往柔美的形象。（kyo1122@IG） 出席時裝週驚艷亮相 作為韓國代表，宋慧喬驚喜亮相2020 Bottega Veneta秋冬時裝秀，以一身帥氣全黑造型登場，搭配深棕色唇膏色，散發冷酷氣質又充滿女人味。宋慧喬的身形比之前更加瘦削，黑色絲襪顯得雙腿非常纖細，低調中帶著充滿氣勢的時尚感，不愧是「行走中的畫報」。

更多宋慧喬時裝秀美照：

保留「廣告代言一姐」地位

作爲韓國「廣告代言一姐」，宋慧喬一直都代言不少品牌，例如韓國知名護膚品牌雪花秀成立20年，首位代言人就找來宋慧喬，打破了該品牌20年來沒有代言人的傳統。

另外，喬妹一直做代言人的韓國服飾品牌「suecomma bonnie」也推出最新產品代言照，宋慧喬換上俏皮羊毛卷髮型，離婚後明顯消瘦了一圈的她，身材更加窈窕。搭配設計時尚的運動鞋，突顯了她修長纖細的雙腿，同時又有簡約知性魅力，女神氣質出眾。

宋慧喬一直有代言韓國服飾品牌「suecomma bonnie」。（suecommabonnie@IG）

更多宋慧喬代言照：

+ 6 + 5 + 4

女神也有「不堪回首」的過去？

宋慧喬長年保持逆齡美貌，吹彈可破的嫩滑肌膚，多年來無人能敵。不過，就算是顏值神級的喬妹也有「失手」的時候。早期喬妹仍然有些「嬰兒肥」，加上不適合的服裝和妝容，讓美貌黯然失色，與「女神」之名甚有距離。對比現在氣質動人，美貌保養得宜的狀態，簡直有著天壤之別。想不到殿堂級女神也有「不堪回首」的黑歷史？回望過去，38歲的宋慧喬比25歲時的她竟然更美更有女神風範！

照片中的喬妹只有25歲，當時仍然有些「嬰兒肥」，老氣的服裝和過淡的唇妝十分扣分，如同一臉「病樣」。反而現年38歲的她女神氣質更出眾！（gettyimages）

回顧宋慧喬「失手」造型:

+ 5 + 4 + 3

2019年6月，宋慧喬結束了與宋仲基1年8個月的婚姻生活，二人短暫的「婚姻」令人感到惋惜，曾經羡煞旁人的「金童玉女」如今分道揚鑣，相信無論是生活還是事業對兩人的打擊都頗大。

不過喬妹沒有被離婚風波打沉而停下腳步，反而積極復出，各種代言活動應接不暇。離婚後的宋慧喬，似乎又多了一份女性成熟自强的魅力。畢竟人生才正要埋入一個新的階段，相信眾粉絲都十分期待喬妹回歸大熒幕，帶來更多佳作！