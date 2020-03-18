【英國王室】哈里遭電話整蠱中計 自爆王室是非 被網民嘲笑太蠢

試問有哪個女生不想遇見「白馬王子」？但「門當戶對」這個古舊的婚嫁思想，卻真實地存在著。對現代人來說還是一種無形的牽絆。英國王室的婚姻就是最好的例子，梅根和哈里就是深受傳統觀念所影響的主角。

梅根和哈里的結合從一開始就充滿爭議，梅根的美國人身分加上又離過婚的過往，令不少英國人都認為她配不起哈里，更難以擔當王室的貴族身分，入門後的她便成為了眾矢之的，一言一行都被英國媒體過度放大，更有「叛逆王妃」的稱號，因此梅根和哈里脫離王室的決定引起軒然大波也是預計中的事，而且多是批評為主。

梅根和哈里結婚後的一言一行經常都被英國媒體過度放大。(Getty)

哈里中計被整蠱 網民嘲笑：「智商為什麼突然下降」

梅根和哈里脫離王室已成定局，而最近哈里又因為一通惡作劇電話再次引起話題。根據《Daily Mail》報導指出，哈里接到一通以為是瑞典環保少女Greta Thunberg和她父親的電話，在討論環保議題的同時還透露了自己對王室生活的看法，但事實電話裡的人是俄羅斯聞名的搞笑網紅Vladimir Kuznetsov和Alexey Stolyarov，故意致電整蠱哈里夫婦，不少網民疑惑哈里的為何會中計，嘲笑他說：「智商為什麼突然下降」，「不知是單純還是愚蠢」，又指「難怪梅根這麼容易操控他，真的不太聰明啊！」哈里遭電話整蠱同情他的少，反被網民嘲笑的居多。

哈里最近接到一通惡作劇電話中計，自爆王室是非與透露脫離王室後的心聲。(Getty)

哈里自爆王室的黑暗

當假的Greta Thunberg提到想要嫁入王室，並對喬治王子感興趣，借故進行套料時，哈里竟豪無保留地把真心話說了出來，並提及王室黑暗的君主制度。哈里表示外界很多人對於王室生活一直有種浪漫的幻想，他說：「嫁給王子或公主並不像看到般好，有很多層面及難題。」暗指大家表面看到王室的幸福生活只是虛像，對王室仍存在不滿的聲音。

哈里表示外界很多人對於王室生活一直有種浪漫的幻想，但王子公主的生活其實都是假像。(Getty)

對離開一點都不後悔

他又坦承要做出「退位」這個決定其實一點都不容易，但他一點都不後悔做了這個決定，因為只要可以保護到自己的家庭，這個選擇就是正確的。對於外界批評他們夫婦退出英國王室的言論，他則認為世界上一定還有很多人認同和尊重他把家庭放在首位的想法，雖然整件事情很棘手，但他們卻可以展開全新的生活。

我比我的家人想像的還要正常得多

電話中又問及哈里在加拿大的新生活，哈里透露新的生活比王室生活好很多，更留下了一番意味深長的說話：「我曾經入伍當兵服役過十年，我比我的家人想的還要正常得多」，暗指自己一直被家人誤解，哈里王子在婚前也經常被指做出「脫軌行為」，不按照王室規則行事，被家族成員視為是「頭痛分子」，最後更不顧王室貴族對梅根的不滿而和她成婚，在哈里心裡，這些王室規條才是讓他不能正常生活的主因，他更指出退位後能讓他做之前不能做的事情，能說之前不能說的話，脫離了控制反而如獲新生。

哈里透露脫離王室後的新生活要好很多，能做之前不能做的事情，能說之前不能說的話。(Getty)

按圖看哈里夫婦最後出席的王室活動：

資料來源：Daily Mail