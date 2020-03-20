【李元玲】女神靠「赤字減肥法」狂甩脂　營養師公開神奇瘦身餐單

李元玲樣靚身材正，擁有馬甲線和健硬的腹肌，有大馬女神之稱。有所不知，李元玲原來是著名鋼琴家李雲迪的徒弟，彈得一手好琴，擁有天使的面孔和氣質，魔鬼的身材，並不時在IG發放性感照吸粉。她亦大方分開自己的Fit爆三圍和減肥秘訣，23吋纖腰得來不易，全靠「赤字減肥法」成功甩脂至12%，非常驚人！

李元玲全靠「赤字減肥法」成功甩脂至12%。（Instagram@cathrynli）

身高170cm的李元玲自爆三圍32、23、36，體脂由26%減到12%，擁有令人羨慕的馬甲線和腹肌，完美身段實在得來不易。減肥從不是一朝一夕，也不是輕而易舉的事，李元玲靠著努力成功甩脂，恨恨地瘦下來。李元玲是個健身達人，堅持每天健身，她的IG 90%都是健身和水著照，大曬健康肌肉線條。

李元玲靠著努力成功甩脂，恨恨地瘦下來。（Instagram@cathrynli）

+ 9 + 8 + 7

李元玲曾經分享過她的減肥心得，女生們快點記錄下來！

健身方面︰李元玲每天都會做足夠的帶氧健康加速消脂，早上500 下開合跳，早餐前30 分鐘快跑，也會做重量訓練。

舉鐵也難不到李元玲，十分厲害。（Instagram@cathrynli）

+ 6 + 5 + 4

飲食方面︰李元玲採取「赤字減肥法」，平衡飲食中熱量，攝取少於消耗的熱量。她的飲食餐單以水烚青菜和低脂肉類為主，並避免進身精緻澱粉，如白飯、白麵包、米線等，晚餐少吃高熱量食物。同時，她平日不吃甜點，飲品亦戒糖，只喝黑咖啡。

李元玲教你避開致肥食物

+ 4 + 3 + 2

營養師：每日減少500大卡的熱量攝取=1星期減1磅體脂

家營營養中心營養師吳耀芬指「赤字飲食」是實行減重的一部分！減重的簡單原則是每日攝取食物的熱量比身體所消耗的熱量為少，令身體以燃燒脂肪的方式來釋放能量，達至減少體脂的效果。一般來說，每日減少500大卡左右的熱量攝取，一星期大概可減去1磅體脂。

不過營養師亦提醒不應單純計算卡路里而忽略了食物的選擇，不但可能愈減愈肥，也可能損害健康。以均衡飲食的方式，選擇低脂、低糖、低鈉及高纖的食物來配搭減肥餐單，是更有效、更長遠的健康減重方式。

精緻澱粉易轉化成脂肪

營養師吳耀芬亦指精緻澱粉（白米飯、白粥、白麵包、米線等）與高纖澱粉（糙米、番薯、南瓜、麥麵包等）比較，精緻澱粉較容易令血糖急升，刺激更多胰島素分泌，促進血糖轉化成脂肪，而高纖澱粉的纖維素則可令血糖較穩定，減少血糖轉化為脂肪的機會，加上纖維可減慢脂肪吸收。如進食精緻澱粉時，盡量配搭高纖的蔬菜便可減慢血糖的吸收。

赤字飲食是實行減重的一部分。（Unsplash）

+ 3 + 2

總括而言，李元玲的「赤字減肥法」真的能有效健康減脂，女生們不妨跟女神學習一下！當然配合適當的運動自然事半功倍，如果大家有意想學李元玲一起健身的話，營養師吳耀芬亦有簡單的餐單可供健身人士參考一下！

早餐

芝士雞蛋三文治配脫脂奶藍莓香蕉乳酪麥皮配少量堅果

午餐或晚餐

西蘭花炒牛肉配糙米飯煎三文魚配薯仔雜菜沙律

冬菇雞腿蒸飯配灼菜煎無骨豬扒配雜菜、小米飯

運動後小食

多士１塊／香蕉１條／脫脂奶１杯／低脂乳酪１杯

以上食物建議以少油的方式烹調及使用天然調味料如鹽、黑胡椒、豉油、香料、新鮮辣椒等調味，避免加工的高脂高糖醬汁。