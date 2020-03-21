韓國天團Super Junior在上年終於全員完成兵役，全隊人齊集回歸樂壇。而一向以肥胖身形著稱的SJ成員神童，高峰時期的體重達255磅。雖然粉絲都覺得圓滾滾的他很可愛，但他因為肥胖而出現高血壓等健康問題，醫生更警告他如果不控制體重，可能活不過40歲。迫在眼前的健康問題，令他下定決心減肥。

他去年在社交平台上發表「人生最後一次減肥宣言」，揚言要減掉41Kg，現在5個月過去，他在Instagram上向粉絲匯報最新的減肥進度，已經減掉了37Kg，腰圍也減掉了9吋，瘦下來的神童搖身一變成為男神，讓人不禁想起一句「肥仔都是潛力股」。其實回顧圈中有不少男神都有過「肥胖黑歷史」，各位不妨留意一下身邊的「潛力股」吧。

林德信

林子祥之子林德信是不少女生心目中的男神，他涉足音樂界、戲劇界，原來他還是瑜伽導師，因此擁有健美的身材，令人更難以想像過去的他也曾經是胖子。他曾經在Instagram上傳了一張11歲時的照片：赤裸上身、披着毛巾假裝超人披風的他是個不折不扣的肥仔，不少網民都留言直說認不出他。而他曾接受訪問時更大爆自己在7歲時，每次去快餐店都要吃兩個巨無霸和雪糕，體重曾經達180磅，比現時155磅的體重還要高，而他分享自己的減肥方法就是做瑜伽。

姜濤

姜濤憑ViuTv節目《全民造星》出道，現年20歲的他因為外表帥氣，俘虜了不少女粉絲的心。在不同節目中，他常常表現出貪吃的一面。其實不少人都知道他過去曾是200磅重的肥仔。他在《全民造星》中分享自己從小到大都是肥仔，因身形而受到不少冷嘲熱諷，從小受盡欺凌。其後因為心儀對象，用一年多時間由200磅減到140磅，他的減肥方式沒有捷徑，就是透過帶氧運動及負重運動訓練成功減磅。

彭于晏

台灣演員彭于晏出道以來都是以男神形象示人，更有不少女粉絲自稱「彭太太」。除了有英俊臉孔，他更有爆肌身材，演出香港電影《激戰》時，他為了演出而瘋狂操練，那段時間體脂只有3%，肌肉線條十分明顯。然而，他在多年前曾經上傳自己的童年照，體重曾經接近200磅，他自言從小愛吃，因在大學時期愛上打籃球，才漸漸瘦下來。

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