Blackpink Lisa素顏似陳偉霆? 韓女星素顏真面目「撞臉」G-Dragon

一向走型格路線的Blackpink出道以來虜獲不少粉絲，成為韓國超人氣女團。舞技過人的泰國成員Lisa最近更進軍內地演藝圈，參加內地偶像選拔節目《青春有你》第二季，擔任舞蹈導師。人紅是非多，網上流傳一張Lisa的素顏照，竟被網民說像陳偉霆。

Blackpink Lisa最近參與內地綜藝節目。（影片截圖）

其實Blackpink Lisa的素顏早已不是秘密，她曾經參加韓國真人騷《真正的男人300》，在炎炎夏日中體驗軍訓生活，在節目中已經多次以素顏示人。然而，內地網民還是紛紛留言討論她的素顏，有人直指「陳偉霆是帥哥，Lisa不能相提並論」。其實早前已經出現不少針對Lisa的批評，不諳普通話的Lisa在《青春有你》中全程說英文和泰文，又再次擊碎中國網民的「玻璃心」，直斥她「來中國賺錢還不說中文」，但也有網民替她平反，直言用母語更能準確表達意思。

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珉雅@Girl’s Day

韓國組合「Girl‘s Day」成員珉雅最近與新一代男神呂珍九合作演出韓劇《絕對達令》。縱然單眼皮的她卸妝後眼睛容易無神，反差也大，但以爽朗性格著稱的她，從不介意在節目上露出素顏，也不時在社交平台上傳素顏照。而不少網民形容她的素顏與Big Bang成員G-Dragon很相似，因此她在韓國節目《SNL Korea》上以素顏及GD在《BIGBANG出道實錄》中的造型亮相，大方率直的性格很討人喜歡。

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雪炫@AOA

韓國組合「AOA」成員雪炫擁有魔鬼身材，167cm高的她身上沒有一絲贅肉，更是團內的門面代表。她參加韓國節目《叢林的法則》時，大方展現素顏，但網民卻直言反差太大。卸妝後的雪炫，膚色的反差最大，皮膚比上妝後的她黑了幾度。她也坦言因為膚色問題對自己的素顏沒有信心，其實卸妝後的她五官輪廓都和化妝後分別不大，其實也算是一個健康膚色的美女。

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允兒@少女時代

少女時代成員允兒擁有一雙長腿，是團內的門面擔當，出道13年，依舊美艷動人，完全沒有「走樣」。而她更被網民稱為「素顏比化妝更美」的女星，其實除了在舞台上，允兒平日都是化淡妝為主。經理人公司曾經上傳一段允兒素顏美甲的影片，不施脂粉的她看起來依然零死角，甚至比化妝後的她年紀更小，完全是天生麗質。

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