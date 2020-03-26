繼《愛的迫降》之後又一人氣力作《梨泰院Class》迎來大結局，由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的熱播韓劇話題熱度居高不下，劇中的熱血台詞也讓一眾劇迷感到熱血沸騰呢！

由朴敘俊、金多美主演的《梨泰院Class》收視創新高。（《梨泰院Class》劇照）

受夠了軟弱的女性角色？

有著多年煲劇經驗的觀眾相信都會見過「某一類」有著相似個性的女主角，網絡上對此類女主角流行一種統稱——「傻白甜」。即是劇中女主角通常可愛開朗、純真又沒有心計，給人想要保護她的衝動，最後能成功擄獲男主角的心再譜寫溫柔甜蜜的愛情戀曲。而散發「聖母光環」的善良女主角們總會「弄巧成拙」做出一些「蠢事」，而且一定要依靠男主角或者身邊朋友們幫助才能克服困難，最後帶出「只有善良才能排除萬難」的大道理。

不過對於那些「身經百戰」的老劇迷來説，這些狗血愛情故事已經無法打動人心，那些「傻白甜」女主角總是給人一種「在傻與弱智之間徘徊」的錯覺，而觀眾們也在「砸爛電視機和重新思考人生」之間來回掙扎。

堅持善良確實無錯，不過許多電視劇總是會將女性角色塑造成只剩善良卻沒有任何實力的人物，毫無靈魂和個性，而男主角「英雄救美」的橋段頻頻出現，女主角一定要借助男性角色的救助才能獲得成功。事實上，時下觀眾對這樣單薄的人物塑造和女性角色總是處於弱勢的情況已不再「賣帳」，因情節與設定太過離地，難道只擁有善良就可以把智商、判斷力、個性、能力等統統抛諸腦後嗎？若將「傻白甜」女主角們安置在現實生活中，她們應該不是「早成功」而是「早死」。

韓劇女主角不再是「傻白甜」

由金多美飾演的女主角「趙以瑞」打破一般韓劇的人物設定定律。（《梨泰院Class》劇照） 基於人們對於種種「喪失能力」的女主角們的倦怠，《梨泰院Class》另一讓人熱議的地方就是女主角的强大與狂妄。女主角「趙以瑞」不是普通審美標準的濃眉大眼的美女，長相和衣著打扮充滿個性以及偏中性的她，是一個智商162的天才，在劇中多次幫助和陪伴男主角「朴世路」破除難關，可以説是男主角身邊的「靈魂人物」。

「趙以瑞」在劇中經常打人巴掌。（《梨泰院Class》劇照） 而「趙以瑞」不是嬌弱柔美的女生，而是性格火爆，擁有反社會人格，還有些「中二病」的女主角。面對欺壓「趙以瑞」會毫不留情地反擊——你打我一巴掌，我還你十巴掌。直接又不顧一切的性格讓她勇敢且積極地去追求愛情，她也擁有許多缺點，劇中受到的指罵更是不在少數，可是卻讓「趙以瑞」的角色塑造更加飽滿、多面和真實。《梨泰院Class》的人設、劇情和題材打破一般韓劇的定律，觀眾不再羡慕童話故事般幸福的「王子和公主」，而是激發在現實生活中的熱血拼搏。

讓自己先强大起來，才能保護想要保護的人

非典型的韓劇女性角色，《梨泰院Class》中的「趙以瑞」可以兇狠，也可以溫柔，不再柔弱忍讓，絕不容許自己活成別人期許的模樣，迷人又危險。她並不完美，但本性是真摯且善良的。從「趙以瑞」身上，我們可以學到：想得到自己想要的，首先要讓自己强大起來。

《梨泰院Class》女主角十大熱血金句（點閱大圖查看）：