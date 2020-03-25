於節奏急速的城市中放慢腳步，一杯咖啡一本書已足以消磨周末時光。每次假日不知道要往哪去的時候，便會自然地走到中上環。於商廈林立、繁華的鬧市中，PMQ散發的靜謐氛圍成為了城市中獨特的景致。不過，新冠肺炎肆虐下大家應避免外出，若你在百無聊賴之際想念著那些特色小店的美好，不妨先到訪它們的網店，心情也會自然舒暢。

新冠肺炎肆虐下大家應避免外出，若你在百無聊賴之際想念著那些特色小店的美好，不妨先到訪它們的網店，心情也會自然舒暢。(Brooke Lark/unsplash)

充滿質感的選物店林立於大街小巷，每區的小店也有各自的格調，每次到訪也總會有不同的驚喜。既然要減少感染新冠肺炎的風險，儘管如何心心念念小店的好物，也應減少外出。幸而，這些特色店鋪均設有網店，為祟尚生活品味的女生提供另一個購物的選擇。

Bathe to Basics：Made in HK的天然手工護膚品牌

Pomelo Leaf Shampoo擁有西柚、香茅及檀香精油調成的獨特香氣（＄118）（FB＠Bathe to Basics）

平日有留意本地天然護膚品牌的女生，想必也不會對Bathe to Basics感到陌生。品牌產品從頭髮、面部到身體護理均一應俱全，材料100%天然安全。不含化學物質的護膚品除了環保，亦有效穩定皮膚狀態。天然護膚品有助減少肌膚因接觸化學物質而產生的過敏反應，讓肌膚回復自主性，自行調節水油平衡。

Bathe to Basics的所有產品均是香港製造，製作工場設於大埔，允許主理人監測整個製作過程，確保產品質素。在眾多產品中，特別推薦Pomelo Leaf Shampoo，西柚、香茅及檀香精油調成的獨特香氣一洗潮濕春天的鬱悶氣息，為你帶來一天的好心情。

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Obellery：簡約輕珠寶拼湊迷人氣息

相比金光閃閃的浮誇飾品，細膩簡約的輕珠寶更得女生歡心。（$5,400）（Obellery）

相比金光閃閃的浮誇飾品，細膩簡約的輕珠寶更得女生歡心。成熟自信的女生不需要依靠首飾來突顯她的魅力，配戴飾品只為豐富造型的層次感，讓日常穿搭更臻完美。Obellery襄括了不同本地設計師的作品，飾品小巧精緻，配以珍珠與玉石作點綴，於舉手投足間散發著低調而優雅的光采。而品牌亦推出手作戒指工作坊，在專業金工工匠的指導下，親身打造專屬戒指。而這極具特色的工作坊已被寫進筆者待疫情緩和後的To-Do List裡。

Storerooms：集各地雜貨的品味小店

從旺角的唐樓搬到深水埗的地鋪，選物生活店Storerooms開店幾年已虜獲大家的心。（IG＠storerooms.svl）

從旺角的唐樓搬到深水埗的地鋪，選物生活店Storerooms開店幾年已虜獲大家的心。Storerooms循著「We sell beautiful things」的理念經營，雖在販賣商品，但說是一家店又好像不太恰當，它更像是主理人的私人珍藏館，與同好者分享自己的小玩意，而當中有不少是關於香港的獨有情懷。原來，曾出現於《重慶森林》中的跳板鐘均是香港製造，而Storerooms最近便引入了一批跳板鐘，從跳板鐘「啪嗒」一聲的換下字板之際，時間便真的逝去了一分鐘，這讓習慣了以手機報時的人們重新感受看得到的時間。

Ro：不易撞袋、高質感小眾品牌

不想隨便與人撞袋，高質感小眾品牌Ro會是你的首選之一（$1,302.92）（FB＠robagshq）

不論是抗拒彩色的簡約控，或是喜歡色彩的繽紛女生，都能於Ro中覓得心頭好。工作時最愛帶上大袋，把筆記、水樽、林林總總的小物都收納妥當，大容量的手袋總能給予人一種窩心的安全感。不過，假日卻又喜歡換上輕巧的小手袋，方便穿梭大街小巷，花上一個下午發掘新的寶地，盡情享受休息日應有的暢快感覺。名牌手袋固然擁有其吸引力，然而，在虛浮奢華的選擇外，小眾品牌的出品兼具實用性與美感，帶質感的設計均呈現於細節裡。