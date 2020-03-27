因新冠肺炎肆虐，容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、李施嬅等正接受家居隔離，因應香港政府由3月19日開始要求所有於抵港前曾到任何海外國家或地區的人士需接受強制14天檢疫，以防止病毒有機會於社會擴散。 不過，足不出戶14天，女星們又如何消磨時間？

關智斌、鍾欣桐（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）、何佩瑜、陳家樂日前於於馬來西亞趕拍網劇《女法醫JD》，因疫情肆虐需停工，故以全副武裝乘坐飛機回港。(Vcg)

規例一出，不論是普羅大眾，還是公眾人物亦不例外。因疫情於全球曼延關係，明星藝人們於外地的工作需停工，故本來身處外地的容祖兒（Joey）、蔡卓妍（啊Sa）、鍾欣桐（啊嬌）、李施嬅、何佩瑜等女星們亦一一返港，接受14天的家居隔離。

近日從外地抵港，需接受14天強制家居隔離的女星＝＝＝＞

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不時都會在社交平合分享近況的她們，報平安以外，亦有分享她們在家隔離的日常，就如阿Sa就發佈了一張畫架的照片，表示自己即將開始畫畫；至於容祖兒則化身廚師，上載自己每天煮早餐的片段，又名「祖餐」，以及彈結他、做運動的短片。

即睇容祖兒「祖餐」食譜＝＝＝＞

容祖兒（Joey）更寫道：「試想想，有沒有什麼事情一直想做卻一直找不到時間。趁著（着）這段小空窗，把他（它）們逐一解決。煮嘢食做運動執屋彈結他練歌睇書睇戲追劇同屋企人相處同隻狗玩咩都好，真係好想學人哋Chris Martin、John Legend、Robbie Williams係（喺）屋企開live，自彈自唱同大家together at home。」

雖然要在家中足不出戶一段時間，但容祖兒似乎亦自得其樂，甚至當它是一種「額外」的假期，煮食之餘更做運動鍛練。若同樣需要在家隔離或自行減少外出、留在家中抗疫的女生，也可效法，藉空閒時間做運動，達到修身效果。

容祖兒在家隔離期間，藉空閒時間做運動。(yungchoyee@Instagram截圖)

【動作一】修大腿內側贅肉

側躺於瑜珈墊上，然後提高一邊腿，作出提起放下的動作約30次，其後到另一邊腿部。緊記於進行動作時腿部需伸直，才會令大腿感到拉扯力，有助減去內側的贅肉。

【動作二】鍛練翹臀

先將雙腳張開至與肩部一樣的寬距，雙手交握於胸口位置，背部保持挺直然後夾緊臀部、膝蓋彎曲往下蹲，緊記大腿與地面需呈90度，深蹲時膝頭絕不可超越腳尖位置，重複50次為一組。

【動作三】消除背部贅肉、肚腩

平躺於瑜珈墊上，雙手亦需向上伸直放於頭部旁，其後提起雙腿的同時，手部需放下至臀部的兩旁，15次動作為一組。

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