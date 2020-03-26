【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，部份疫情嚴重的國家開始實施「封城」政策減低交叉感染風險，免醫療系統超負荷，不少政府派出軍隊或警察幫助抗疫。西班牙是其中一個疫情嚴峻的國家，新冠肺炎首當其衝影響到老年人，當地多家安老院的職員遺下長者逃去，結果政府派出軍隊到各地安老院清潔消毒，才發現這批被遺棄的長者，行為令人髮指。

有網民上傳西班牙軍隊的照片到Twitter，引起熱議。（Twitter@JillFilipovic）

西班牙軍隊爆肌抗疫 不過一場誤會？



西班牙軍隊冒着被感染的風險，幫助抗疫使人佩服。近日，社交平台瘋傳西班牙士兵的英姿「爆肌照」，照片中的他們穿上「Deep V」制服，隨後被世界各地網民瘋傳。雖然英勇，但不穿任何保護衣服到疫區工作，難免會讓人擔心他們的「安危」。

不過，事後有網民留言澄清西班牙軍人在疫情期間執勤時，都有穿上足夠的保護衣物，但此照片上傳後，已經引起網民的熱烈討論，紛紛上傳自己國家的警察或軍隊照片作比較。疫情期間為了在前線的醫護「Stay at home」，看美男照也算是苦中作樂的方法，讓我們一起看一看各國軍隊或警察制服......



記者找來真實護城消毒的西班牙軍隊照，點圖即看＝＝＞

帶給居民歡樂的西班牙暖男警察

雖然看不到身形fit爆的軍隊，但西班牙的居民也絕不會失望。疫情期間人心惶惶，全球民眾都會因此感到焦慮，足不出戶的日子也難免枯燥乏味，西班牙警察卻致力為民眾帶來歡樂。日前有居住西班牙馬略卡島（Mallorca）的網民上傳一段影片，有數架警車來到他所住的村莊，但不需驚慌，警察是帶着結他到當地居民樓下唱歌跳舞，為他們的「封城」生活帶來點色彩，拍片者也忍不住跟着他們一起唱。一曲唱畢，又上車到下一處。疫情如此嚴峻，暖男般的舉動的確撫慰人心。

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挪威警察舊照亦被網民翻出討論。（Twitter@Nairdadri ）

挪威警察熱褲翹臀極誘人

有網民在留言貼上挪威警察的照片，圖中的警察身穿緊身T恤和長度如熱褲般的單車褲，肌肉線條盡現。當年此照片一上傳，又引起全球轟動（特別是女士）。除了有魔鬼身材，挪威警察在國際間也是出了名情緒管理能力一流，當地電視台「Max」曾經拍攝過警察處理醉漢的片段，兩個警察面對失控又滿口髒話的醉漢，只用兩隻手按住對方，被罵仍能冷靜回應，說着說着竟然忍不住大笑，影片上傳後，不少網民都大讚挪威警察處理得好。

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