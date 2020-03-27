何家千金各有特色，而最小的何超欣如今亦已亭亭玉立，無論是美貌或學識也不比家族的其他千金遜色。她深得賭王愛戴，更有一位「廿四孝哥哥」何猷君，雖然集萬千寵愛在一身，但何超欣個性貼地，大方得體非常討喜。

何家千金各有特色，而最小的何超欣如今亦已亭亭玉立，無論是美貌或學識也不比家族的其他千金遜色。(微博圖片)

何猷君日前參與了內地真人節目《一起出發吧》（前身為《爸爸去哪兒》），擔任實習哥哥照顧小孩，而何超欣亦客串亮相為表支持。眾人來到湖南永洲江華瑤族自治縣體驗生活，該地相對落後簡樸，惟兩兄妹仍然樂在其中。在一次的任務中，何猷君欲烹調可樂雞翼卻無從下手，何超欣唯有透過對講機隔空指導。過程中不難發現何超欣平日有下廚習慣，兩兄妹互相調侃的場面讓人會心一笑。

何超欣兄妹感情深厚，互相調侃的場面讓人會心一笑。（《一起出發吧》截圖）

節目於鄉村地方拍攝，何超欣並沒有千金小姐的彆扭脾氣，樂於配合劇組要求，以一身黑色休閒服，配上淡妝出鏡。沒有華衣美服的加持，鏡頭下只有一個濃眉大眼、戴著牙套的腼腆少女，更見清新脫俗。早在何超欣還是小孩時，已獲賭王公開稱讚她「靚到不得了」。長大後被傳媒重提舊事，何超欣亦謙虛地笑言當時還年幼，自己也是懂性後才明白這句話的意思，只希望學業同工作都同樣「不得了」，簡單一句回應已足見其涵養。

按圖看何超欣兄妹於《一起出發吧》的拍攝花絮：

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何超欣自認宅女 成年至今一直單身

賭王家族一向是傳媒追捧的對像，何超欣出身自四房，姐姐何超盈曾被媒體拍下她於時代廣場迷糊遊蕩，鼻腔位置沾滿白色粉末的照片。而哥哥則緋聞不斷，經常有傳他與不同的圈中女星交往的消息。相反何超欣卻不像其他家族成員，從小便非常低調。她曾於訪問中自認宅女，成年至今一直單身。何超欣甚少出席公開活動，12歲便赴英國寄宿學校，從少便養成獨立個性。雖然她於中學已脫離父母的監管，但何超欣並沒有因此而放任，反而努力學習，更以優秀的成績獲得世界頂尖學府劍橋大學的取錄。

何超欣作為家族中最小的成員，全家上下均視她為掌上明珠，尤其是哥哥何猷君。（IG＠momomarioho）

集萬千寵愛在一身卻從不自滿

何超欣於2017年獲邀出席巴黎名媛舞會，換上Dior禮服後令人驚艷。（微博圖片）

何超欣作為家族中最小的成員，全家上下均視她為掌上明珠。在何超欣12歲生日時，賭王已在英國送了一幢豪宅給她；17歲時四太更以「想讓小朋友學投資」為原因，為何超欣購入4幢價值13億豪宅。除了擁有富裕的物質生活，何超欣與家人感情亦相當深厚。

何超欣現於外地留學，哥哥何猷君每次在她返港的時候也會親身接機，更會拋下香港繁重的事務飛到當地與何超欣慶祝生日。他於妹妹17歲生日時送上戒指作為生日禮物，並表示：「夠膽碰我妹妹的，我會把你殺掉，然後開開心心的去坐牢坐一輩子。」如此霸道又孩子氣的宣言足見兩人濃厚的兄妹情誼。何超欣雖然得到家族上下的寵愛，卻從不高調炫富，難怪被網民一致封為「貼地千金」。