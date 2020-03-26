近日除了新冠肺炎引起全球關於之外，韓國的「N號房」事件更是震驚全世界而引起公憤。「N號房」事件洩及大型的網絡性侵及性犯罪行為，這件邪惡可怕之事源出於即時通訊應用程式Telegram的多個聊天室，聊天室的「房主」恐嚇利誘受害者拍攝淫穢影片或相片後，在這些聊天室中供會員觀看。根悉事件受害者多達74人，當中年齡最小的只有11歲，而曾經進入聊天室中的付款用戶更超過26萬之多。

N號房邪惡可怕事件源出於即時通訊應用程式Telegram的多個聊天室。(unsplash)

「N號房」事件發生始末

事件發生之始，是在2018年的時候一位名為「godgod」的網友在即時通訊應用程式Telegram中開設了多個聊天室(又稱房間)，並在這些聊天室中分享不同程度的性虐、性侵等影片和相片，並要脅及稱呼片中女受害者為「奴隸」。之後Telegram內衍生了愈來愈多這樣的聊天室，當中最為猖狂和令人髮指的就是用戶名為「博士」的人所開設的「博士房」聊天室。房內提供有關性愛的內容極度淫穢不雅及殘忍，也籍此吸引到大批會員付款觀看藉此賺取暴利。其中有2位「博士房」的女受害者接受了韓媒報導的訪問，揭露了「博士」極為邪惡不仁的誘騙手法。

「N號房」事件最為猖狂和令人髮指的就是25歲暱稱為「博士」的男生所開設的「博士房」。(SBS)

訪問中的受害者崔智秀(化名)和李恩慧(化名)都是因為急於賺錢而掉入陷阱，兩人同樣是在網上看到高薪的兼職模特兒徵人貼文而被吸引，一開始聯絡上「博士」就被要求拍攝裸照。二人即使內心糾結但在要脅威迫，以及金錢利誘下，她們還是進行了第一次拍攝，而惡夢就此開始......

其後「博士」的要求卻愈來愈過份，更以當初的裸照和她們的地址個人資料，要脅她們拍攝更多淫穢的影片。二人之後更發現自己的裸照已經在Telegram聊天室中傳開了，多達數千名會員已經瀏覽過，女受害人崔智秀(化名)感到精神崩潰，把所有手機通訊程式刪除並躲到朋友家人「避世」，而另一女受害人李恩慧(化名)更因為地址被公開，而受到會員恐嚇要到她家中輪姦她，終日活在恐懼之中，經常被性恐嚇要脅。

韓國N號房2名受害者接受韓媒報導的訪問，揭露「博士」邪惡的誘騙手法。(unsplash)

女生在面對這些問題的時候的確會很不知所措，而且因為感到羞恥的緣故而不敢跟親人或者朋友傾訴，久而久之就會積壓負面情緒，容易產生精緒問題及輕生的念頭。女生應該要好好保護自己，小心提防來歷不明的「高薪厚職」陷阱，當涉及個人私隱之事更要三思而行，避免可怕悲劇發生。案中的女受害人就是因家中地址及個人資料被洩露，因而受到加倍的要挾和騷擾。根據香港個人資料私隱專員公署指，大家可以用以下方法保護自己的個人資料和私隱。

網絡上保護個人私隱的方法：

若男朋友提出拍攝性愛影片，不願意的你該如何拒絕?

很多情侶在情到濃時都會發生性行為，這是正常不過的事。這個時候如果男朋友提出要拍攝性愛影片或色情照，而你又不願意的話應該馬上拒絕。如果他用「情感勒索」來要求，例如「你愛我就要為我做這件事」、「這是我們愛的證據」等等，就可以用以下的話回應他們：

我很愛你，如果你也真的愛我的話，請尊重我，尊重我的選擇，也尊重你自己。

對不起，我不能這樣做。我要對自己的選擇負責任。

也可以跟伴侶約法三章，發生關係的時候永遠都不能拍攝這些性愛影片，如果發現了他偷拍也要立刻刪除。如果這個人真的是愛你的話，也會尊重和保護你，不會只為滿足他自己的慾望，因而強迫你進行不願意的性愛拍攝。

男朋友提出要拍攝性愛影片或色情照，如果女生不情願的情況下一家要學會拒絕。(unsplash)

但是若果最終發現這些影片被散播了出去，受害者也不必為止而感到羞恥，因為未經同意就散播影片者才是有錯的人，而受害者更應該要為自己挺身而出，首先可以告知自己信任的家人或者朋友師長等，一起想辦法解決，或者考慮報警讓犯事者得到懲罰。另外身邊的人也要給予受害者支持，受害者向家人或朋友傾訴事件時可能會難以啟齒，身邊人的鼓勵會給予她們更大的勇氣，面對傷害和解決問題。