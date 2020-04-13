陸續有企業因應疫情而實施Work From Home，不少女生睡醒便直接拖着慵懶的身軀走到電腦前，不用上班便不用打扮，睡衣也自然成為了一整天穿着的居家服。事實上，對比日常穿搭，從一個人對睡衣的選擇可以反映出他更真實的潛在個性。

比日常穿搭，從一個人對睡衣的選擇可以反映出他更真實的潛在個性。（《浪漫的體質》劇照）

每個人對睡衣都有自己的偏好，但又不會像上班或約會穿搭般花時間拼湊配襯。每當夜深人靜時，寂寞感總是讓人防不勝防。在這個寂靜的空間裡沉澱，你選擇怎樣的睡衣，也就揭示出你內心最誠實的一面。

陳舊T Shirt：富懷舊情懷、容易陷入舊回憶

如果你喜歡穿着衣櫃中的舊T Shirt作為睡衣，便表示你不時會沉醉於舊日美好的時光中。（《螢之光》劇照）

如果你喜歡穿着衣櫃中的舊T Shirt作為睡衣，便表示你不時會沉醉於舊日美好的時光中。你喜歡以拍照的方式記錄生活細節，並樂於在社交媒體上分享。認識你的人都會認為你是個隨和快樂的人，與你一起感到輕鬆自在。你個性樂天隨性，負面情緒轉眼便一掃而空，故你總能一夜好眠。

長睡裙：渴望史詩式愛情

喜歡穿着睡裙的女生是個不折不扣的傳統主義者（《德魯納酒店》劇照）

喜歡穿着睡裙的女生是個不折不扣的傳統主義者，對現今世代的速食愛情並無好感，嚮往如《傲慢與偏見》同Elizabeth與Mr. Darcy時而含蓄時而揪心的愛情。你予人感覺嫻靜，喜歡於睡前小讀，在微醺的燈光與小貓的陪伴下喝着伯爵茶，投入書中的浪漫愛情故事。

Oversized T Shirt：務實的行動派

喜歡以Oversized T Shirt作睡衣你有極高的行動力，在其他人的眼中，是個可靠的同伴。（《金秘書為何那樣》劇照）

你會選擇Oversized T Shirt作睡衣是取其舒適與輕便，睡覺對你來說只是滿足生理需要。你的生活非常規律，需要充足的睡眠來應付每天繁重的工作，所以只要一到睡覺時間，不論任何事也不能阻止你上床休息。即使在周末，你也不會賴床。在其他人的眼中，你具有極高的行動力，是個可靠的同伴。

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參考資料：Bustle