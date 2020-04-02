新冠肺炎(COVID-19)在全球肆虐，英國的疫情也是水深火熱之中，就連英國王室也逃不過病毒的魔爪。

凱特(Kate Middleton)的三位王室寶寶向來人氣驚人，比媽媽過之而無不及。(kensingtonroyal@IG)

英國王儲查理斯王子（Prince Charles）確診感染新冠肺炎，年老的英女王和菲臘親王為安全起見在溫莎堡處於隔離狀態。隨著哈里和梅根已離開英國王室，支撐王室的重任更是落於威廉王子和公爵夫人凱特身上，在疫症中仍不忘與各個社會組織進行工作聯繫，與英國民眾共同渡過這個困難時刻。

在艱難的抗疫時期，英國王室寶寶們也出一分力。早前，肯辛頓宮官方IG帳號了發佈了一段暖心又可愛的短片。短片中可見威廉王子和凱特的兩位小王子和小公主亮相。喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子並排而立，一起拍手鼓掌為英國NHS醫護人員打氣。這三名王室寶寶向來人氣驚人，這段短片在短短數天已吸引超過700萬人次觀看，更引起更多英國民眾向醫護工作人員的關注和鼓掌致敬的熱潮。

凱特和威廉王子三個寶貝合體亮相，令肯辛頓宮官方IG人氣頓時大增長。(kensingtonroyal@IG)

在短片中可見三位王子公主長大了不少，天真可愛的模樣更是溫暖了大家的心。喬治小王子和夏洛特小公主已經上學讀書，就連年紀最小的路易小王子也站得穩穩地在拍手，不再是初次見面時，在大家腦海中最深刻的手抱嬰兒印象，真令人不禁概嘆，時光跑得好快呢。

喬治小王子和夏洛特小公主的校服look也未免太可愛了吧！(kensingtonroyal@IG)

喬治小王子（Prince George）

喬治王子面對外界時總是一副穩重的「小大人」模樣，甚有王室風範。(kensingtonroyal@IG)

今年7歲的喬治小王子樣子沒有太大變化，只是可愛的呆萌樣子感覺長大了幾分。身為「大哥哥」的他，每次跟大家見面時總是一副淡定又穩重的「小大人」模樣，愈來愈有王室成員的風範。

喬治小王子(左)根本是威廉王子(右)的翻版吧！(kensingtonroyal@IG & GETTYIMAGES)

一頭啡金色的頭髮，加上帶點靦覥的笑容，喬治小王子長得跟爸爸威廉王子極為相似。回顧喬治小王子還原爸爸威廉王子小時候衣著的照片，更是出現「神複製」模樣，外貌如同倒模一樣，基因十分強大呢！

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夏洛特小公主 (Princess Charlotte)

影片中的夏洛特公主「大個女」了不少！(kensingtonroyal@IG)

影片中可見今年快要滿5歲的夏洛特小公主褪去了年幼時的稚氣，年紀小小的她已甚有氣場，少女味開始浮現。有不少媒體都說，夏洛特公主長得好像童年時期的英女王伊利沙伯二世，不過也有另一派別的網民又說，夏洛特公主根本就是迷你版的威廉王子。

英女王(左)與夏洛特小公主(右)BB相對比。(GETTYIMAGES & theroyalfamily@IG)

與英女王童年時的照片來比較一下，大家又覺得相似嗎？活潑鬼馬的夏洛特小公主，一直是大家眼中的可人兒，每次出場都不時有些古靈精怪小舉動，深得大家的歡心。從影片中可見夏洛特小公主由昔日如同「洋娃娃」的樣子蛻變成一位小淑女，「大個女」了不少！

夏洛特小公主更像童年時的英女王?

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路易小王子 (Prince Louis)

肥肥白白的路易小王子長得十分可愛。(kensingtonroyal@IG)

在四月就滿2歲的路易小王子，臉蛋圓圓胖胖的，白滑又肉肉的臉頰真令人看得很想咬一口！路易小王子雖然還是充滿「BB味」，不過仔細看可見他長得比較似媽媽凱特，特別是一雙又圓又大的眼睛和細長的眉毛，相信他長大以後跟媽媽一樣親和力十足。片中的路易小王子似乎比兩位哥哥姐姐穿得更加搶鏡，格子恤衫加上鮮藍色針織上衣，讓路易小王子看起來更加精靈可愛，加上天然呆的表情和萌力十足的拍掌動作，實在趣緻得太融化人心了。這個肥肥白白的小男孩，跟哥哥姐姐一樣俘虜了大批粉絲，人氣一直火速上升。以上三位萌到不行的英國王室寶寶，你又更愛哪一位呢?

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