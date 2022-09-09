今年94歲高齡的英女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)在1952年登基，至今已經有68年之久，一直受民眾喜愛和尊敬，她在位的時間更超過了她的外高祖母維多利亞女王，成為了英國史上在位時間最長的君主，也是世界史上在位最長的女性君王。



94歲高齡的英女王伊利沙白二世登基至今已經有68年，是英國史上在位時間最長的君主。(Getty)

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不過王位始終是要承傳的，根據英國王室的君主制度，王位的繼承順序是按照輩份和出世順序，而下一任的王位繼承人按照順序的話如無意外就是現在的王儲查理斯王子(Prince Charles)，由於英女王一直沒有退位之意，因此查理斯王子已經擔任了68年的王儲，直到頭髮花白都仍未能登上王位，當然這也是有原因的。

查理斯王子已經擔任了68年的王儲，直到頭髮花白都仍未能登上王位。(Getty)

查理斯王子民望不及兒子

人民的支持對於一名君主來說十分重要，正所謂「得民心者得天下」，但查理斯王子在英國民眾的聲望卻不如理想。《獨立報》(The Independent)就曾經委任BMG研究公司(BMG Research)訪問了1500位民眾，結果顯示有46%的英國國民希望英女王能跳過查理斯王子直接傳位予威廉王子，當中還有62%的人不希望查理斯王子的妻子康沃爾公爵夫人卡米拉(HRHCamilla, The duchess of Cornwall)成為王后，最大的原因就要追溯回當年的戴安娜王妃事件了。

查理斯王子和戴安娜王妃的離婚讓他形象受損。(kensingtonroyal@IG)

1996年查理斯王子和戴安娜王妃離婚的事鬧得沸沸揚揚，眾所周知查理斯王子和戴安娜之間一直都有第三者，對像就是現時的公爵夫人卡米拉，戴安娜車禍離世後，民眾就更不捨得這位「最美王妃」，查理斯王子其後又不顧一切公開了和卡米拉的戀情，有傳英女王也對此感到不滿，民眾對這對夫婦就更加不甚喜愛。卡米拉和查理斯王子成婚至今超過十年，她仍然不被普遍民眾接受，而查理斯王子也因這件往事影響著民眾對他的聲望。

現時的公爵夫人卡米拉仍然不被普遍民眾接受。(theroyalfamily@IG)

英女王對威廉王子寄予厚望

英國王室傳記作家Penny Junor曾經在她出版的書《Firm》中敘述過查理斯王子脾氣暴躁，曾令其他王室成員「崩潰哭泣」，而且不喜歡聽取別人意見，但卻很喜歡聽贊同他的聲音。不過查理斯王子又十分關心弱勢社群，希望世界會變得更好。《Daily Mail》就透露英女王其實一直大力培養威廉王子，英女王就親自教導小時候的威廉如何成為一個出色的繼承人，威廉更接受過為期2年的「國王訓練」，可見英女王對於威廉王子的寄望十分大。不過即使威廉王子的民望比查理斯王子高，在英國王室的君主制度下，身為第二繼承人的威廉王子是不可能跳過第一繼承人查理斯王子登基，因此下一任王位是查理斯王子的機率仍然很大。

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