新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續肆虐，就連一年一度的香港小姐競選亦宣佈將停辦一年，由上屆冠軍黃嘉雯繼續履行宣揚香港的重任；一直以來，香港小姐都被認定為進入娛樂圈的跳板，故每年參與的人數傾湧而上，希望爭奪一張入場券。 不過，亦有人在鎂光燈下選擇退下來，就如去年年底與無綫電視改簽一年一騷的「綠葉約」的麥明詩，卻用上「這狀態我不是太舒服。」來形容娛樂圈的生活。不適合的，或許提早抽身比勉強更好。

一年一度的香港小姐競選宣佈將停辦一年。（資料圖片）

受到公司力捧的麥明詩於2018年遠赴紐約州奧爾巴尼法院參加面試，宣誓成為當地執業律師。棄做親生女改簽「綠葉約」的她，近日更在Instagram大玩「#throwbackchallenge」，連續14天發佈一張舊照，實行帶大家眼睛去旅行，同時清理存積已久卻忘記發佈的照片。

【按圖看】麥明詩的「#throwbackchallenge」：

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淡出鎂光燈下源自沒安全感

麥明詩日前就接受台灣三立新聞網訪問時，則剖白自己淡出鎂光燈下的原因，認為娛樂圈好玩而且認識到很多人，但卻越沒安全感：「好像總是在自己的圈裡面，覺得跟這世界有些脫軌，不知外面的人上班感覺是怎樣，開始不留意政經的新聞…這狀態我不是太舒服。我發現自己越來越在意別人怎麼想，這個是無可厚非，我的事業就是取決於其他人對『我』喜歡或不喜歡；可是把自我價值建基在其他人的想法，我會越來越沒安全感。」

在演藝工作機會不斷之際，選擇淡下來，麥明詩卻用上「這狀態我不是太舒服。」來形容娛樂圈的生活。(louisa_mak@Instagram)

在新工作中尋到熱誠

縱然久未在熒幕露面，回復辦公室打工一族，收入同時大減。但麥明詩卻認為這是她的興趣，與感受到自己於工作中的熱誠，未有因辛苦而後悔，更在社交平台寫道：「心底裡我係非常珍惜呢份工同埋不斷繼續學習嘅機會，亦喜歡自力更生嘅感覺，當初亦係因為咁嘅原因才作出呢個決定所以我一定會繼續努力工作和學習，去成為一個讓我自豪的自己💪」

麥明詩為娛樂圈中才女的一份子，出道後備受力捧：

許多人都會羨慕五光十色的娛樂圈，但成為藝人卻總有得必有失，或需犧牲原有的自由換取名成利就的機會。麥明詩嘗試過後，決定走出Comfort Zone追尋更適合自己的理想；然而，圈中又豈止麥明詩一個才女決定放棄建立多年的事業？重新做回一個「普通人」追尋理想也許更快樂自在？

徐子珊

或許，就是抱着勇氣與仍輸得起的心態，讓徐子珊更能找回自己。（徐子珊微博）

2004年香港小姐「四料冠軍」徐子珊入行後隨即成為當家花旦之一，亦於2008年憑電影《跟蹤》得到第27屆金像獎最佳新演員，翌年推出音樂專輯《Kiss Me Kate》橫掃新人獎項，歌影視三方面均表現出色。不過，在事業正值高峰時，徐子珊選擇轉投王祖藍旗下公司，主力在內地發展，同時修讀珠寶設計課程與心理學碩士，更創立個人珠寶品牌katetsui。

徐子珊曾接受媒體訪問慨嘆藝人的身份，讓她永遠活在別人目光底下，於是在去年年尾女人四十之際，宣佈退出娛樂圈，決心離開香港發展，亦希望進一步研讀心理學。

她在其中一次訪問中則說過：「增值自己，永遠都是一個最好保障，娛樂圈是一個很被動的地方，不是你想做就可以繼續做，都有很多因素，就算我讀書，將來是否真的有用？同樣都是未知之數，但目前想要做的，就是吸收不同的知識，令自己感覺會更加實在。」或許，就是抱着這份勇氣與仍輸得起的心態，讓她更能找回自己。

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林敏俐

林敏俐為2002年香港小姐冠軍。（網上圖片）

林敏俐於2002年以海外佳麗身份參選香港小姐競選，以爆冷姿態奪得冠軍、國際親善小姐和當年新設的「新世代美態小姐」獎項，當年接受訪問時則自言自己表現夠淡定。不過勝出後卻沒想太多，第一件事只想回家睡覺及陪伴家人，可見她並沒有太大的競爭心。

即使加入無綫電視成為正式藝人後，短短一年內已有機會參與劇集《美麗在望》及《追魂交易》的演出，同時亦有擔任司儀，但她卻選擇放棄，卸任後選擇返回美國完成因參選香港小姐而休學的大學學業。林敏俐現時則在美國三藩市與家人經營餐廳，變身成功女商人，與香港娛樂圈幾乎沒有往來。

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