COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，賦閒在家，最佳節目當然是留在家中「煲劇」。Netflix《驚慄巴士遊》（Bloodride）於3月在上架，只有6集的單元劇，揉合科幻與鬼怪的恐怖驚慄故事，十足人氣劇集《黑鏡》（Black Mirror），更有兒時追看《奇幻潮》的感覺，絕對是3月必看之選。

《驚慄巴士遊》（Bloodride）是挪威的驚慄劇集，一輛怪異的巴士，乘載6個單元故事，同樣駛向不歸路。《驚慄巴士遊》只有6集，每集只有約30分鐘，題材恐怖獵奇，每個小故事都有「超展開」，令人驚喜。

劇集整體感覺似《黑鏡》，不過並不圍繞科技的恐怖，反而是回歸人性黑暗，遇上奇幻情節－要是世上真有「等價交換」，你願意付出甚麼？要是你發現世界不過一本小說，你可書寫自己命運，你又會如何寫作？要是你自身的記憶也不可靠，那你還可以信甚麼？

《驚慄巴士遊》由６個單元劇組成，小故事率先睇==>

+ 5 + 4 + 3

劇集很短，集數也不多，一季6集，雖比起《黑鏡》，《驚慄巴士遊》更似小品，但勝在情節緊湊獵奇，且每集也引人反思，作為隔離在家的「kill time」劇集，倒是不錯的選擇。以下精選兩集：

《極致犧牲》（Sacrafice）也是一個不錯的故事，引人反思－世上真有「等價交換」 你願意付出甚麼？（《驚慄巴士遊》劇照）

（內含劇透）

《極致犧牲》世上真有「等價交換」 你會換甚麼？

作為第一集「打響頭炮」，《極致犧牲》（Sacrafice）也是一個不錯的故事，引人反思－世上真有「等價交換」 你願意付出甚麼？

故事講述主角一家因為財務問題，而搬到偏遠的鄉鎮中，當地居民卻十分古怪，對寵物都有莫名的癡戀，整天都膩在寵物身邊。直到一天，女主角發現居民竟然把寵物帶到森林的巨石上殺掉，原來大石有神奇力量，只要在大石上殺掉心愛的，就會換來金錢。既然是《黑鏡》風格，當然是悲劇收場，主角們又要放棄甚麼來脫貧呢？

故事雖然是無中生有，但劇情引人反思，要是可以似動畫情節一樣「等價交換」，你願放棄甚麼？劇中，主角們利慾薰心，以血腥手段來致富。至於現實，血淋淋的場景不在眼前，卻比劇集更殘酷一些，就是付出與成果不一定成正比，努力可以沒回報，不勞而獲這回事甚少發生，只能靠運氣。不過，比起「你願意付出甚麼」，筆者覺得更重要的是－有甚麼是你死也不換的？因為沒有劇中的巨石，我們也會狠心地、不知不覺地把心愛的奉上，換取物質與金錢，只是很多人活着活着，就忘記了。

作為隔離在家的「kill time」劇集，《驚慄巴士遊》（Bloodride）倒是不錯的選擇。（《驚慄巴士遊》劇照）

《壞作家》：世界不過一本小說 你怎樣書寫你的命運？

《壞作家》（Bad Writer）也是六個故中較為突出的一個，要是世界不過是小說，既是小說就有高潮起伏，你會怎樣書寫？

劇中女主角在幸福家庭成長，與男友感情也十分要好，閒時上寫作班。直到一天，發現室友其實一直都很討厭她，甚至想把她殺掉，人生急轉直下，她在逃亡時候，竟發現原來自己不過是寫作班同學寫出來的角色，想逼他改寫命運，卻發現二人原來也是別人筆下的故事。

這樣經典的橋段，《壞作家》（Bad Writer）絕非創新，但轉折自然，當中一句令人反思－在故事中，主角必須經歷低谷與悲傷，接着便是領悟與成長，那樣才不沉悶，才不算是個壞故事。《壞作家》最後雖然悲劇結尾，但筆者倒希望世界真是一本小說，各自是主角，交錯便成對方故事中的配角，那樣我們便能確信，黑暗過後定是黎明，黎明若然未到，不過故事還未寫完。