人靚心美！歐美歌手Taylor Swift和Ariana Grande為多名受疫情影響，導致經濟出現困難的粉絲「伸出援手」，為她們提供經濟援助，在艱難境況之中送上溫暖。因肺炎肆虐，經濟發展每況愈下，不少人面臨失業和待業危機，逆境之下女生們該如何調整心態呢？

Taylor Swift出名寵愛粉絲，曾經買屋及嬰兒用品給懷孕粉絲。（Taylor Swift@IG）

Taylor Swift為多名粉絲捐贈3000美金

肺炎肆虐，全球都籠罩在經濟衰退的陰霾之下，不少行業大受打擊，導致許多人失業，出現經濟困難。面對嚴峻挑戰，美國歌手Taylor Swift不但公開呼籲及捐錢給世界衛生組織，更慷慨解囊為受疫情影響而導致出現經濟困難的粉絲捐款，不過這些善行都是粉絲上網分享才被揭露，原來Taylor一直默默接濟有困難的粉絲……

其中一名Freelance攝影師Holly Turner在網上發佈求助文，因受疫情影響，平時靠拍演唱會照片、做平面設計賺錢收入的途徑全被切斷，導致她毫無收入。自己沒有足夠的金錢去支付四月之後的房租，經濟困境讓她根本無法在紐約生存。慶幸的是，Taylor Swift看到了文章，即刻捐助了3000美金給Holly Turner，附文：「Holly，你總是在我身邊，現在換我留在你身邊。希望這些對你有幫助，愛你，Taylor。」收到捐款的攝影師大為感動，即刻在網上分享Taylor善行，表示至今都無法相信自己的眼睛。

Taylor Swift一直默默援助自己的粉絲，行事作風低調。（Taylor Swift@IG）

另一位名叫Samantha的Taylor粉絲也在Twitter上發佈求助信息，因疫情關係失去工作沒有收入，導致被積累的賬單壓得喘不過氣來，並指自己如果死了的話就不會破產了。這條令人心碎的訊息被Taylor看見，也立即捐助了3000美金給Samantha。之後，陸續有粉絲上傳Taylor給予經濟援助的截圖，善良的Taylor雪中送炭，感受到她對粉絲們的愛及重視。

點閱下圖查看Taylor Swift捐助粉絲經過：

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Ariana Grande捐助超過20名粉絲

另一位巨肺小天后Ariana Grande同樣聲甜心善，據外媒報道疫情期間，Ariana Grande在美國幫助了超過20名粉絲，分別轉賬了500至1000美金不等的經濟援助，幫助他們一起渡過難關。現在，世界各地的人們都在經歷痛苦與苦難，無論是經濟、身體、還是心理上，每個人都在面對著前所未有的挑戰，而明星們的一些善舉，著實能為人們在逆境中的黑暗處境中，帶來一絲光明。

Ariana Grande同樣幫助不少粉絲渡過難關。（Ariana Grande@IG）

失業及待業期間該如何調整心態？

肺炎肆虐導致疫情無法受控，各行各業皆受影響，不少人失業，人生也進入「停擺期」。雖然失業後，面對各種生活壓力，一定會出現焦慮、負面情緒，不過失業不代表世界末日。待業期間，調整心態享受「空白期」，與其沉溺在自我懷疑的負面思想中，不如將精力放在如何「自我增值」上吧！

人生難免會失去一些東西，也讓你有機會得到更多東西。（Unsplash）

嘗試做這3件事來增值自己吧！（點閱下圖查看）

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資料來源：foxnews