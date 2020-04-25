COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，留在家中，不想只看肥皂劇集消磨時間，是次推介Netflix自家製作的《百人社會實驗》（100 Humans），趁賦閒在家，解答人生8大疑難。

在 Instagram 查看這則貼文 羅志祥 Show Lo（@showlo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 25 日 下午 8:22 張貼

「亞洲舞王」羅志祥被前度女友周揚青大爆分手原因，指控他曾與多名女子發生「不正當關係」，當中包括旗下女藝人及化妝師，亦曾進行「多人運動」。一夜間，羅志祥過去瘋狂前後扭動臀部的舞蹈片段被網民翻出，紛紛指「光速」前後扭動耐力與速度驚人。被台灣網民戲稱「亞洲空幹王」的他，曾形容自己的舞蹈是「男人的本性」。一直有迷思指懂跳舞的男人「精力」特別旺盛，難道是真的？

一連8集，每集只有30分鐘，邀請100位不同年齡的男女作「白老鼠」作實驗，更請來不同心理學家為大家解構心理 （《百人社會實驗》劇照）

誠實看後感：每集30分鐘解答輕鬆解答人生8大疑難

Netflix自家製作節目《百人社會實驗》（100 Humans），一連8集，每集只有30分鐘，邀請100位不同年齡的男女作「白老鼠」作實驗，更請來不同心理學家為大家解構心理，由「如何才能增添吸引力？」、「如何幸福快樂？」到「一生中最快樂的時光都在少年時嗎？」，解答8大人生疑難，要是你不想只看劇集浪費時間「煲劇」，《百人社會實驗》（100 Humans）也是不錯的選擇。

以下細數《百人社會實驗》（100 Humans）發現的有趣事，外國迷思跳舞男人「精力」特別旺盛，是真的嗎？==>

+ 3 + 2

一生中最的時光都在少年時嗎？要快樂 只需改變一個想法⋯⋯

一連8集，解答8大人生疑難，當中最深刻的兩集就是解構快樂。

我們普遍認為，一生中最快樂的時光是在少年時候，因為沒有負擔，又擁有最多自由。往後的人生，都似是直線下降，這就是為何那麼多人都愛憶苦思甜。不過，《百人社會實驗》把參加者按年齡分組，着他們合作完成任務。實險發現，人生的「黃金時期」－即最快樂，效率又最高的時候，就是20多歲；而最差的就是中年。但原來，60多歲的時候會重新獲得快樂，因為退休了。

關於「幸福感」也有另一個實驗，100位參加者被分為兩組－一組開派對慶祝，另一組盯着牆上的油漆變乾，兩者的快樂程度竟沒有太大的分別，節目解釋，因為快樂與期望有密切關係，太大的落差便會令人沮喪。因此，幸福的秘訣會否是不要有太高的期望？或者也包括對待愛情與伴侶。