文青打卡│油麻地東南樓藝術酒店　享用藝術空間、探索本土文化

想放下平日忙碌的生活、工作，好好地放空自己？不妨來到位於 油麻地 的「東南樓藝術酒店」。東南樓集酒店、共享空間、藝廊於一身，將多元化的藝術元素融入酒店空間，並邀請不同藝術家主持工作坊和導賞團。KKday小編由1樓帶你玩到頂層，讓你24小時內完美享用藝術空間，一同探索香港本土文化和 油麻地 獨有的社區特色！

一進入東南樓就已經可以看到一對具有特色的紅色大門，如果喜歡影對襯照片的人，就可以拍攝大門、地板及天花板。

#東南樓 1 樓：「花樣年華試身室」及 鄭志堅「尋香」工作室

東南樓的一隅一角都是用心製作的結成品，承載著各種情感和故事。作為一個讓旅客、藝術家、公眾互相分享藝術的平台，東南樓會邀請不同的藝術家主持工作坊和導賞團，並不定期策展主題展覽。在這裡，除可以視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺欣賞藝術，還可以親身感受藝術文化，面對面與藝術家交流想法與心得，甚至與來自世界各地的旅客展開互動，擦出意想不到的火花！現在，就讓小編為你詳細介紹藝術酒店內的每個角落，好好認識這個市區中的喘息空間。

可以先到1樓的「花樣年華試身室」試穿六、七十年代的服飾，試身室旁更設有舊式電話主題房，盡情大拍特拍！(P.S. 暫時未正式開放)

同層亦有鄭志堅「尋香」工作室，可以根據工作室內的文字教學，使用不同天然香料，製作你的專屬天然香料香包。可以自行選擇喜歡的香料，然後根據指示製作香料香包！

#東南樓 2 樓：ART LAB

藝術實驗室內放有多種創作材料，可以研究摺紙、畫畫、編織刺繡、音樂創作，發揮無限創意，更可以把自行創作的藝術成品帶走，相信在這裡已經可以待半天了！

有時間的話，不妨到心靈閱讀室內閱讀精選藝文書籍，了解更多關於香港本土文化、設計、藝術、童話故事等。

#東南樓 5 樓：藝廊 Art Shop 及 戶外平台

前往5樓的戶外平台可以享用香港本地手工啤酒，有鹹檸啤或 CLASSIC PALE ALE 或 1842 Island IPA 可供選擇，一邊享用手工啤酒的本土味，一邊欣賞油麻地日與夜的街頭景觀。

另外，5樓亦設有藝廊Art Shop，在這裡可以購買藝術家寄賣的作品，及酒店從外地搜購的特式藝術品。當中本地畫家小慧，製作了以油麻地為主題的名信片。

#東南樓 23 至 25 樓：room68

酒店在頂層設有茶室，茶室內亦擺放了不少藝術家的作品，場內還有一部大留聲機，古典味十足！

購買住宿套票的話，可以免費參與「咖啡沖煮體驗」。體驗以1對2的小班形式教學，不但會了解到手沖咖啡的特點，還會學到手沖咖啡的正確步驟。體驗需時約1小時，並需於入住前最少一天預約時間。

整間酒店內更展出超過100件本地藝術家設計的藝術品，微細至樓梯也見創作，每層更有由不同藝術家創作而成的大型壁畫，又可以影靚相了。

如果時間許可，最好在東南樓留宿一晚，因為可以欣賞到酒店房間內的精心設計及擺設。所有設計、家具及飾品均以英國殖民地時代的香港作背景，除融合了中西設計元素，更擺放很多香港八、九十年代的用品例如電話、收音機、青花瓷等等，別具香港特色！「逸致客房」的傢俱和裝飾，融合了中西設計元素，完美展示香港過去的殖民歷史。

+ 3 + 2

P.S.有機會免費入住「樂韻客房」（需視乎當日實際情況），空間更大，可以看到日間車水馬龍、入夜燈火通明的城市全景觀。

另外，所有客房提供的iPad平板電腦內有「東南樓」專屬歌單，讓你在房中的私密時刻，細意感受這個城市、這個社區的故事和聲音。

東南樓藝術酒店 地址：九龍油麻地砵蘭街68號 交通方法：乘搭港鐵至油麻地站，A1出口步行1分鐘

【本文獲「KKday」授權轉載。】