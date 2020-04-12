COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，留家煲劇仿成「必需品」。 除了日劇，韓國電視劇紅遍亞洲，電影《上流寄生族》更勇奪奧斯卡4項大獎，當中更包括「最佳影片」，可見韓國的編劇水平愈來愈有質素，不再是「失憶、癌症」等老套劇情；除了傳統媒介上，韓國也流行網路劇，一集15 – 20分鐘的時間，細訴都市愛情，非常適合繁忙的上班一族。

韓國Naver TV推出網路劇channel 「Playlist」，貼地、大反轉的劇情，引起網絡熱話。（網站截圖）

過往的網絡劇同樣是15 – 20分鐘，但大多都是一個故事，沒有追看性的，因而有「微電影」之稱，但在2017年，韓國Naver TV推出網劇頻道「Playlist」，貼地、大反轉的劇情，引起網絡熱話；在漫長不出國的假期中，不如欣賞一下韓國網路劇Playlist的小品劇吧。筆者精選以下劇集，題材大膽易入口，不妨一看？＝＝＞

女主角仁永被前男友分手後，決定「睡決交」。（playlist_studio＠instagram）

面對性與愛，真可以分開？：《又一次的結局 Ending Again》

如果醉酒後，情到濃時發生了一夜情，你會當沒事發生，還是在一起？剛完結的《又一次的結局》便是談及一夜情、契約性婚姻的等愛情關係；故事講述女主角仁永被拍拖8年的男朋友燦熙分手，後來她決定以「睡決交」（發生了性行為才交往），就在一次酒醉後與後輩永秀上了床，其後仁永因借貸而與永秀簽下了契約性婚姻同居，此時前男友燦熙也找上仁永，仁永面對前男友和「假老公」，最後她會怎樣選擇？

愛情中，沒有100%的好人，他可能為了自己前途對不起另一半，可能因為報復而與下一任一起，更可能認為性愛比愛情重要，最重要是當時人能否接受對方的不完美。

《戀愛播放列表 LOVE PLAYLIST》是平台開台的劇，全球累積3億點撃率。（《戀愛播放列表》擷圖）

一次看不同愛情關係：《戀愛播放列表 Love Playlist》

《戀愛播放列表 LOVE PLAYLIST》是平台開台的劇，沒有知名演員，但能做到全球累積3億點撃率，至今已經到第4季了；故事發生在愛情萌芽期的大學中，談及不同的愛情關係：愛情長跑、姊弟戀、友人變情人、青梅竹馬等，帶領觀眾再一次感受暗戀、曖昧到第一次約會、紀念日、分手等戀愛的重要時刻，青澀、貼地的故事，引起共鳴感。

加上編劇的說故事手法非常特別，他會把故事的結局放到片頭，增加追看性卻不會感到劇透已不滿，因為最精彩的往往不是結果而是過程，與愛情一樣，他又會在片尾加入故事主角的小插曲，每每都讓人恍然大悟。

《就一口Just One Bite》圍觀３個女生的故事。（《就一口》擷圖）

三個女人一個墟：《就一口Just One Bite》

每位女生都擁有自己的閨密團，每次約吃飯時話題都離不開與男朋友、曖昧對象，而當中一定會有一位沒有拍拖A0的朋友，《就一口》每一次的開場都是3位女主角閨密在飯聚間分享他們的愛情故事，再商討「應對攻略」，每位女生更代表不同的愛情：年上、同學、年下男；除了愛情，《就一口》是甚少在Playlist談及友情的故事，值得與閨密一同追看。

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