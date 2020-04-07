做幕前看似光鮮亮麗，其實甚艱難，尤其做女明星，變肥了一點，或多了幾條皺紋，就會成為大眾熱話，時刻要注意保持身材外貌，才能在鏡頭前呈現完美面貌。而作為公眾人物，除了保養要花心思，一言一語也要小心謹慎，才能建立好形象。即將退出歌壇的莫文蔚近日在微博轉發深圳市禁食貓狗的貼文，竟也惹來網民批評？

莫文蔚一向關注動物權益。（莫文蔚微博）

關注動物議題的莫文蔚，一直為香港愛護動物協會擔任愛心大使，本身也是「貓奴」，不時會公開為動物發聲。但最近她卻因公開表明愛動物之心，而被追擊？

被斥不吃狗肉理由太可笑

上月，深圳市立法通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，禁止食用貓狗及野生動物，立法時表明貓狗是寵物，是與人類建立起比其他動物更為親近的關係，許多發達國家和地區（如香港、台灣）也禁止食用。莫文蔚興奮地轉發這則新聞，更直言「期待在不久的將來全國都可以通過立法禁食貓狗。」此言一出，她的微博又成了「戰場」，有人讚同莫文蔚，有人卻表示不滿。

為動物發生竟惹來網民不滿。（微博截圖）

反對莫文蔚的網民大多都不滿立此條例是因為西方國家不吃，認為條例暗指中國內地並不「文明」，也是向西方國家低頭的表現。這樣的爭議聲並不是第一次出現，2015年，莫文蔚曾經在微博出文呼籲抵制廣西玉林狗肉節，有網民因而狠罵她是「狗奴」。無懼負評的莫文蔚卻依然繼續為動物權益發聲，實在讓人佩服。

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鄧麗欣「煞景」事件：同音字惹遐想得罪網民

鄧麗欣近年「轉型」成功，在電影角色上有許多新嘗試，不再只飾演愛情片中的鄰家女孩。一向形象不錯的她近日也因一則Instagram的限時動態惹爭議，正在拍攝ViuTv劇集《男排女將》的她在IG上傳開香檳照片，並附上文字「好高興，因為今天煞～景」。「煞景」在行內是指拍攝完一場重要的場景，卻因「景」與「警」的讀音相近，引起敏感網民誤會，批評她是雙面人，甚至說「睇你好眉好貌，心腸咁惡毒！」。

同時，也有網民在微博上追擊她，要求她交待清楚，不久後她在微博上解釋「看見網上有不少評論的言語，所以我認為有必要解釋一下。...一個重要的場景完成了我們會說『煞景』，這是從拍戲以來圈中一直的認知言語。」幸而，此貼文一出，微博的網民也停止攻擊她。

「零負評女神」林依晨：一切都是台灣的錯？

出道以來都是「零負評女神」的林依晨竟也曾經得罪網民，拍攝過不少偶像劇的她，2015年在《第10屆首爾國際電視節》中獲頒「亞洲明星大獎」，她以中、韓、英三語發表得獎感言，韓語版本開首一句便是「作為台灣藝人，我能拿到這個獎我感到很開心。」此言一出，又再次惹來大批內地網民炮轟，直指她「不認祖歸宗了」。

微博淪陷了，林依晨仍有力招架，之後出席活動時回應此事，直言「來自台灣」只是敘述自己故鄉的所在地，「有時候其實只是單純講我的故鄉在哪裡。就跟大家講我是四川人、湖北人是一樣的道理，所以真的不希望被過度的曲解。」她希望內地網民停止攻擊，「大時代的那些事件，造成我們生在不同的土地，其實也造成了很多傷害。可是我覺得現在不應該是累積傷害的時候」。四兩撥千斤的得體回應，內裏藏了林依晨的智慧。

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