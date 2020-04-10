日本貼舊相熱驚見毒男變「女神」? 誰小時是胖子長大變男神？

有時翻看舊照真的需要無比的勇氣，無論這些年來變化了多少，只要看見以前的稚氣、身材、穿搭、妝容，心裡也可能會感到不解，長大後便發覺青春多好。日本網民發起自貼舊照的熱潮，不少人都大膽公開自己的過去和成長變化，毒男脫毒變帥哥，肥仔減肥變爆肌男，甚至有宅男變成......

毒男也可變帥哥 人人皆是「潛力股」

人生中很多事情都不公平，只有時間最公平、最誠實。常常口裡提著要「減肥」的女生，天天也想蛻變成「女神」，但這些年來你做過什麼？日本一眾男生就用行動提醒你：「只要有恆心，鐵柱磨成針」！日本網民在Twitter近日發起「 #オタク垢抜けた選手権2020 」的Hashtag，人人自貼舊照，看看各自的長成經過，發現每個人也是「潛力股」，「Before & After」判若兩人！

Before & After判若兩人，一個是「毒男」，一個是「男神」，明顯蛻變成功。（smk_03_@Twitter）

按下圖看日本網民自貼舊相印證「潛力股」：

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每個肥仔都是潛力股，時間就是最好的易容術，中港台韓都有不少男藝人擺脫小時候的稚氣，蛻變成公認的男神，你們又認得出他們嗎？

按下圖看中港台韓男神蛻變史：