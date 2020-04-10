一個人吃飯、一個人唱K、一個人看演唱會，甚至一個人去主題公園，網上瘋傳的「孤獨等級表」，測試現代人的孤獨指數。單身頓時與悲慘劃上等號，仿佛做這些事情一定要有人陪，才算得上幸福快樂。單身，難道有罪？

「10級孤獨等級表」你有做過哪幾樣？（點閱下圖測試）

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《若是一個人》: 道出現代都市男女的愛情與孤獨

全新台語劇《若是一個人》以網絡瘋傳的「孤獨等級表」為靈感來源，加上社會上有不少單身人士，因此將其變成戲劇主題，題材新穎又有趣。值得一提的是，劇中採用大量新生代演員出演，全程用台語演出，顛覆一般台語劇沉悶的刻板印象，令台語戲劇成了充滿新鮮感又獨特的方式，道出現代都市男女的愛情故事。

全新台語劇《若是一個人》將在4月19日播映。（《若是一個人》劇照）

兩個人的相處若只剩下爭吵 情願一個人自在地活

劇中女主角方佳瑩與男友楊大和交往三年，從未想過會一個人生活的她，與男友在感情生活中出現嚴重摩擦。男友黯然神傷地告訴方佳瑩，他覺得「兩個人在一起好累」，明明是雙倍的幸福，最後成了雙倍的痛苦，他們以分手收場，方佳瑩又回到一個人的生活。

當兩個人的相處，成了一種負擔，再多牽扯，只是過度地消耗感情和精力。分開是最後的寬容，放過對方，也是放過自己。如果愛情只剩下爭吵，不想委曲求全成難堪的悲劇，不如選擇一個人，反而過得更好。

人都是一個人來到這世界 終究要一個人離開 但 有多少人能真正的坦然面對 《若是一個人》

每個人都是孤獨的

分手後，佳瑩一個人逛超市、一個人吃飯、一個人搬家，甚至一個人旅行。雖然嘴裡說著一個人真好，但心裡仍然渴望能有一個伴。她不禁想：「在這個城市生活的人們，是不是都假裝勇敢、懼怕自己的軟弱被看穿?」

直到她遇見一個怪胎——丁志明，這個只相信「這世界每個人都是孤獨的」的人，她開始重新審視身邊的一切。一個在尋找「兩個人」，一個在抗拒「兩個人」，佳瑩與志明南轅北轍的價值觀，卻默默被對方影響，他們開始反思自己的生活理念，並重新定義「孤獨」。

你有勇氣展開這場「一個人」的幸福冒險嗎？（《若是一個人》劇照）

感情，總有結束的一天。結束後，也必然會重新開始。

故事結束時，佳瑩經歷了「一個人→兩個人→再度一個人」的歷程，她終於明白人生之中仍然需要愛情、友情和親情，但沒有人可以無時無刻、理所當然地陪伴另一個人。他們總有一天，會不在妳身邊。

直到最後，佳瑩才驚覺自己根本一直以來都是「一個人」，這件事從未改變過。

《若是一個人》的經典對白，又是否讓你共鳴的心聲?（點閱下圖查看）

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一個人不再是少數

單身，可以是一種選擇。

根據香港政府統計處出版的《香港的女性及男性—主要統計數字》顯示，香港女性及男性均有遲婚的趨勢，2018年女性初婚年齡為29.7歲；男性初婚年齡中位數則為31.5歲。也有許多人選擇獨居，根據統計處數字，2016年獨居女性及男性的人數分別是243,475及215,540人。無論是否是一種個人選擇，在香港單身或是未婚的人，也絕不是少數。

現代愛情的孤獨感只有自己知道。（《若是一個人》劇照）

學會不孤單、也不要讓自己寂寞，那些都是因為缺乏所帶來的情緒。 《若是一個人》

我很會寂寞，不等於不幸福

越來越多人選擇獨居生活，甚至出現了「SOLO活」來稱呼這種「一個人的生活」。單身狀態，難免會聽到三姑六婆口舌，催促趕快找一個伴。只是在找到理想對象前，每個人都必經孤獨之路。從害怕一個人吃飯，到習慣了一個人吃飯。獨自來去的背影外人看似落寞淒涼，事實上孤獨寂寞的情緒，只是自己情感缺失的怨言而已。一個人，內心也可以活得很富足，真正享受一個人獨處的時光。

不是想盡辦法不單身，而是在遇見那個「他／她」之前，成為更好的自己。

正如劇中的對白：

「這個世上一定有一個人，一個瞭解你的人。」

「如果運氣不好一直遇不到呢？」

「就當作一輩子在放假囉！」

無論是單身還是兩個人，只要内心滿足，都會快樂。（《若是一個人》劇照）

參考資料：《香港的女性及男性—主要統計數字》