Jenn Im分享Long D相處秘訣　溝通是關鍵：要讓對方感覺你在身旁

紅遍全球的韓裔美籍加州youtuber Jenn Im，不僅是世界最具影響美妝部落客之一，2017年更是創立自己服裝品牌Eggie Shop。Instagram @imjennim 擁有超過170萬追蹤的她，是女孩們都在追蹤的火紅it girl。VOGUE獨家訪問Jenn，除了她對美妝、時尚的想法，也特別分享她的跨國愛情故事。

一個在美國、一個在英國，時差8小時的愛情，談起來是怎樣的感覺？「遠距離戀愛就像坐雲霄飛車一樣。」Jenn說，當你興奮的在機場等待他的出現時，那時刻簡直是最開心最幸福的時刻，因為漫漫等待中，就是在等見到對方的這一刻。不過到了分別的前一兩天，我們的心情又會down到谷底，因為下一次見面可能又要在等幾個月後。

Jenn說，當你興奮的在機場等待他的出現時，那時刻簡直是最開心最幸福的時刻（IG@imjennim）

平常吵架，你們會怎麼解決？

我心中有一把衡量脾氣的尺，通常平靜就是綠燈，如果我們意見不合開始爭論時，會開始變黃燈，在脾氣爆發前，我會跟Ben說我現在亮橙燈了(再來就是脾氣爆發的紅燈)。這時，我們可能會先分開一下，冷靜個30分鐘，因為脾氣上來時，沒有人可以理性的就事論事，所以先給彼此一些空間，等情緒比較穩了，再好好討論。關於吵架，我們有一個共識是，不會將當天吵的架拖到隔天，我們一定會當天好好解決。

Jenn和丈夫Ben一拍即合，見面一次後就開始約會，按圖看看他們的甜蜜合照▼▼

+ 16 + 15 + 14

從遠距戀愛的情侶到結婚，可以分享你們經營這段感情的方式嗎？經營遠距離戀愛，溝通絕對是最重要的關鍵。因為常時間無法陪伴在對方身邊，必須確認對方有感受到你的關心，讓他覺得融入在你的日常生活中。像我和Ben分開時，我們傳許多日常照片給對方，像是我們吃的每一餐，或是起床留語音訊息，讓對方覺得你好像就在旁邊。

另外，相約下次見面時間也很重要，不要讓彼此處在一個模糊的灰色地帶，不知道下次見面是什麼時候會容易讓彼此沒有安全感。約定好下次見面時間，也會讓等待的時間過得更快。

▼▼按圖看更多Jenn的美照▼▼

+ 20 + 19 + 18

【相關文章．按圖放大率先預覽】和男朋友接吻有減肥作用令人變美？5個你不得不知親吻的好處▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：如何維持遠距離戀愛、跨國愛情？」美妝部落客Jenn Im：「溝通和約定下次見面是遠距情侶最重要的關鍵。】