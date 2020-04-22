減齡瀏海推介｜參考5大女星髮型：楊丞琳回歸齊陰丶Lisa法式瀏海

本來臉就超逆齡的楊丞琳最近又換上新髮型，在IG上分享這個用了7個小時的髮型，頂著新髮色以及齊瀏海的她，還自嘲「不說還不知道她要滿36歲了。」，怎麼看都還像18歲少女般的青春洋溢！隨著春天即將來臨，這就讓儂編幫大家整理幾個逆齡髮型參考！

楊丞琳髮型重點：淺焦糖橘色＋齊劉海

六月就要滿36歲的楊丞琳，距離上次剪瀏海是前年11月出道紀念日的時候，為了抓住青春的尾巴，楊丞琳不只剪了個超逆齡齊劉海，還染了一頭淺焦糖橘髮色，除此之外，她也把頭髮的長度修短，把它剪齊，髮尾看起來較為豐盈。

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Lisa髮型重點：中長髮＋法式瀏海

Lisa的中長髮相當俐落有個性，自然微捲曲配上齊瀏海，再搭上亞麻髮色，更凸顯立體精緻的五官。法式瀏海的風格散發濃濃凌亂美，瀏海長度過眉而不遮擋眼睛，建議可以燙個彎度增加豐盈感，夏天也不會整個塌在額頭。

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李聖經髮型重點：蜂蜜茶色＋空氣劉海

近期李聖經在《浪漫醫生金師傅2》的髮型實在讓儂編每一集都被美到，空氣瀏海加上蜂蜜茶色的中長髮，除了仙氣倍升之外，瀏海髮型更讓原來高冷氣質更加親善，無論是女人味的穿搭，抑或是簡約休閒風格都很適合。

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昆凌髮型重點：平瀏海旁分＋中長髮

簡單的平瀏海透過分線製造旁分的效果，看起來顯得更加年輕，卻不失女人韻味。此外除了瀏海之外，中長髮搭配栗棕髮色，相當清純可愛。其中中長髮對於肉肉臉女孩來說，瘦小臉的效果超級好！

朴敏英的新戲《天氣好的話，我會去找你》即將在2月底播出，朴敏英更是為戲剪了妹妹頭，和跟他相差7歲的徐康俊站在一起完全沒有年齡差！其中齊劉海能夠做出的髮型變化很多，像是將瀏海捲成泡麵捲、或是只留下幾撮空氣瀏海在額前，看起來會更有少女感，但又不失女人味。

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