《夫妻的世界》、《The King 永遠的君主》正在熱播，令在減少社交接觸（social distancing）的日子中，有解悶的渠道，與此同時還沒播畢的《夫妻的世界》打敗了多套人氣韓劇，並已入選了十大韓國收費電視台最高收視率韓劇之一，收視由AGB尼爾森公布，具相當公信力，看看還有哪些韓劇入榜。

【準備煲劇馬拉松】按圖看第10 – 4位韓國收費電視台最高收視率韓劇：

+ 10 + 9 + 8

金喜愛發現朴海俊出軌而想報復。（《夫妻的世界》劇照）

第3位：JTBC《夫妻的世界》（2020年） 收視率20.1%

近期網絡熱話都充斥着《夫妻的世界》，劇情講述金喜愛飾演一位家庭科診所醫生兼副院長，賢妻良母，與丈夫恩愛，是眾人眼中成功女性，怎料卻發現丈夫朴海俊與一名年輕女子呂多景（韓素希飾）拍拖，更懷上身孕，女方更堅持生孩子爭寵，違背婚姻，金喜愛決定報復，劇集短短開播一個月，共8集，已火速身入十大韓國收費電視台最高收視率韓劇。

雖然「狗血」，但正因出軌情節、正宮與第三者之間的明爭暗鬥、互相復仇的劇情，俘虜了觀眾的心，觀眾都非常期待結果會發展成如何，到底播出大結局時，會否成為榜首呢？

+ 8 + 7 + 6

《愛的迫降》以南、北韓為背景，加上俊男美女，吸引觀眾追看。（《愛的迫降》劇照）

第2位：tvN《愛的迫降》（2020年） 收視率21.7%

2020年第一高討論度的韓劇非由玄彬、孫藝珍主演的《愛的迫降》莫屬，故講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾）因為一場意外而踏入北韓的地域，剛好遇上北韓精銳軍官利正赫（玄彬飾），並開展回南韓之旅以及二人的愛情故事。

選用俊男美女大明星做第一男女主角，已是「嬴在起跑線」，加上以南、北韓為背景，緊張刺激的劇情，吸引觀眾追看，討論話題由戲內到戲外，劇中飾演財閥的孫藝珍，每一集都換不同手袋，加上華麗服裝，就像看時裝騷般、在瑞士取景的結局美如畫般，觀眾紛紛指要加入旅行Check list，最後，玄彬與孫藝珍多次被傳出戀情，令粉絲不斷關注二人是否真的戀受了。

+ 4 + 3 + 2

《Sky Castle》深度、寫實的劇情，讓它成為2019年「神劇」。（《Sky Castle》劇照）

第1位：JTBC《Sky Castle》（2019年）收視率23.8%

《SKY Castle天空之城》是2019年必看韓劇，在韓國討論度極高，更被韓國演藝圈業內人士選為第一位「2019最佳韓劇」，大讚女演員表演出色，盡顯劇中女性的勾心鬥角，導演又能高度成熟地把劇情推進，讓一開播只有1.7%收視率大幅上升至23.8%，成為第一套超越2016年的《孤單又燦爛的神—鬼怪》曾寫下有線台電視劇史上的最高紀錄（20.509%）。

雖然劇中沒有「靚仔靚女」演員，但故事講述一個上流社會社區，一班父母不擇手段要培育子女成才，身為貴婦更要扶助丈夫事業，帶出現今韓國社會問題，深度又寫實，備受稱讚。

+ 2

（資料來源：Naver）