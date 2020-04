新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)疫症肆虐全球,醫療體制負荷嚴重,企業亦承受著強大的經濟壓力。一向熱心公益的荷里活男星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)創立了 #Americas Food Fund的慈善基金,同時發起 #All in Challenge,並呼籲眾星參與,致力幫助社會上受疫情影響的弱勢家庭。雖然外界經常批評他外表崩壞,但仍然被封為女生心目中的「不倒男神」,魅力就在此﹗

里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)發起 #All in Challenge,並呼籲眾星參與,致力幫助社會上受疫情影響的弱勢家庭。(Getty Images)

里安納度一向致力於環境保育與慈善工作,早在1998年,他便成立了同名基金會(The Leonardo DiCaprio Foundation)致力關注生態保育,又透過自己的巨星身份為各慈善團體籌得大額善款。幾個月前澳洲山火蔓延,他創辦的「Earth Alliance」捐出了300百萬美元(約2,300萬港元)協助救災工作。另外又成立「Australia Wildfire Fund」,協助澳洲的消防工作和救援野生生物,及恢復其生態系統,有報導指里安納度為推動環保而捐出的金額已多達一億美元(約778億港元),是名乎其實的大慈善家。

#All in Challenge籌得的所有款項將捐到#Americas Food Fund,協助在疫情中無法溫飽的家庭。(IG@leonardodicaprio)

里安納度男神形象縱崩壞 善心又英勇 比外在美更值得欣賞

里安納度近年一直被指男神形象崩壞,外表已不復當年勇。人到中年容易走樣,但他的創意與善心比外在美更值得欣賞。里安納度近日發起了 #All in Challenge的挑戰計劃,為籌款工作增添不少樂趣,更吸引了不少名人參與,並承諾給予一個粉絲們前所未有近距離接觸的機會。他以IG短片分享自己與演員 Robert De Niro將出演電影《Killers of the Flower Moon》,粉絲們最少捐贈10元美元(約77.8港元),便有機會成為新電影的其中一個角色,並與眾明星一同出席首映禮,絕對是個千載難逢的機會。

不只是捐錢的善心,里安納度還有親身救人的英勇。早前英國媒體The Sun報導指里安納度與女友Camila Morrone坐遊艇度假時,得悉有一名醉酒男子墜海,他堅持駛遊艇在加勒比海搜索,最後於日落前一小時找到該男子,當時男子已墮海11小時,里安納度為他提供水、食物及衣服,並交給海岸救生隊。作為名成利就的人,捐錢也許不難,但願意身體力行救人的,又有多少?擁有比外表更吸引又耐看的內涵,就是令他成為「不倒男神」的原因。

#All in Challenge給予粉絲一個近距離接觸偶像的機會

里安納度的善心與正能量富有感染力,連名嘴主持Ellen DeGeneres也響應里安納度的邀請,參與#All in Challenge的挑戰並捐出善款100萬美元(約778萬港元)。只要於#All in Challenge的網站中捐贈25美元(約193港元),便有機會與她主持清談節目、訪問荷里活巨星。可以親歷其中感受偶像的工作,#All in Challenge實在是個充滿創意的另類籌款方式。

Justin Bieber亦參與了#All in Challenge,他會在籌款活動完結後隨機抽出一名幸運兒,親自飛到對方的家中為他獻唱〈One Less Lonely Girl〉。(IG@justinbieber)

愈來愈多名人和應里安納度發起的#All in Challenge,Justin Bieber於IG表示自己會在籌款活動完結後隨機抽出一名幸運兒,親自飛到對方的家中為他獻唱〈One Less Lonely Girl〉。#All in Challenge有別於傳統的籌款活動,從發起人里安納度開始,再加入了每位和應者的創意與驚喜,在幫助他人的同時,又有機會獲得與偶像共處的時間,感受到另類的期待。