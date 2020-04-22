新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫症肆虐全球，醫療體制負荷嚴重，企業亦承受著強大的經濟壓力。一向熱心公益的荷里活男星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）創立了 #Americas Food Fund的慈善基金，同時發起 #All in Challenge，並呼籲眾星參與，致力幫助社會上受疫情影響的弱勢家庭。雖然外界經常批評他外表崩壞，但仍然被封為女生心目中的「不倒男神」，魅力就在此﹗

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）發起 #All in Challenge，並呼籲眾星參與，致力幫助社會上受疫情影響的弱勢家庭。（Getty Images）

里安納度一向致力於環境保育與慈善工作，早在1998年，他便成立了同名基金會（The Leonardo DiCaprio Foundation）致力關注生態保育，又透過自己的巨星身份為各慈善團體籌得大額善款。幾個月前澳洲山火蔓延，他創辦的「Earth Alliance」捐出了300百萬美元（約2,300萬港元）協助救災工作。另外又成立「Australia Wildfire Fund」，協助澳洲的消防工作和救援野生生物，及恢復其生態系統，有報導指里安納度為推動環保而捐出的金額已多達一億美元（約778億港元），是名乎其實的大慈善家。

#All in Challenge籌得的所有款項將捐到#Americas Food Fund，協助在疫情中無法溫飽的家庭。（IG＠leonardodicaprio）

里安納度男神形象縱崩壞 善心又英勇 比外在美更值得欣賞

里安納度近年一直被指男神形象崩壞，外表已不復當年勇。人到中年容易走樣，但他的創意與善心比外在美更值得欣賞。里安納度近日發起了 #All in Challenge的挑戰計劃，為籌款工作增添不少樂趣，更吸引了不少名人參與，並承諾給予一個粉絲們前所未有近距離接觸的機會。他以IG短片分享自己與演員 Robert De Niro將出演電影《Killers of the Flower Moon》，粉絲們最少捐贈10元美元（約77.8港元），便有機會成為新電影的其中一個角色，並與眾明星一同出席首映禮，絕對是個千載難逢的機會。

不只是捐錢的善心，里安納度還有親身救人的英勇。早前英國媒體The Sun報導指里安納度與女友Camila Morrone坐遊艇度假時，得悉有一名醉酒男子墜海，他堅持駛遊艇在加勒比海搜索，最後於日落前一小時找到該男子，當時男子已墮海11小時，里安納度為他提供水、食物及衣服，並交給海岸救生隊。作為名成利就的人，捐錢也許不難，但願意身體力行救人的，又有多少？擁有比外表更吸引又耐看的內涵，就是令他成為「不倒男神」的原因。

【按圖看】45歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）被指形象崩壞走樣，但其實他的內在美更值得欣賞：

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#All in Challenge給予粉絲一個近距離接觸偶像的機會

里安納度的善心與正能量富有感染力，連名嘴主持Ellen DeGeneres也響應里安納度的邀請，參與#All in Challenge的挑戰並捐出善款100萬美元（約778萬港元）。只要於#All in Challenge的網站中捐贈25美元（約193港元），便有機會與她主持清談節目、訪問荷里活巨星。可以親歷其中感受偶像的工作，#All in Challenge實在是個充滿創意的另類籌款方式。

Justin Bieber亦參與了#All in Challenge，他會在籌款活動完結後隨機抽出一名幸運兒，親自飛到對方的家中為他獻唱〈One Less Lonely Girl〉。（IG＠justinbieber）

愈來愈多名人和應里安納度發起的#All in Challenge，Justin Bieber於IG表示自己會在籌款活動完結後隨機抽出一名幸運兒，親自飛到對方的家中為他獻唱〈One Less Lonely Girl〉。#All in Challenge有別於傳統的籌款活動，從發起人里安納度開始，再加入了每位和應者的創意與驚喜，在幫助他人的同時，又有機會獲得與偶像共處的時間，感受到另類的期待。