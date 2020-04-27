【唐綺陽每週星座運程】金牛事業桃花都有阻礙　巨蟹有女貴人相助

撰文：唐綺陽占星幫
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冥王星逆行，使得木冥合相形成的壓力逐漸緩解，在五月中前，應把握機會重新布局、做好準備。水星進金牛，適合檢視財產、進行務實評估的時機，思考如何省錢也能過好日子。金、木、土陰影期，大眾開始進行回顧或檢討，金星逆行雙子，補強學校教育系統、回溯旅遊史，木星逆行魔羯，調查各國政府疏忽大意的政策，土星逆行水瓶，反省社群或群體的負面事件，拿出辦法來制止。
重要星象：冥王星逆行，水星金牛，金、木、土陰影期
工作注意：白羊座、雙子座、巨蟹座、獅子座
白羊：表現出色成為黑馬，受長官青睞
雙子：進度突飛猛進，決策誠服眾人
巨蟹：有女性前輩的貴人出現
獅子：遇到厲害角色，刺激你更進步
桃花注意：金牛座、處女座、天蠍座、水瓶座
金牛：先別要求太多，咄咄逼人會有反效果
處女：面對感情寂寞，要靠自己去填補
天蠍：當心別說錯話，免得撒嬌變挑剔
水瓶：溫合一些別著急，能夠讓人注意你
財運注意：山羊座、雙魚座
山羊：避免粗心造成損失，有問題要處理
雙魚：需要調錢，或者別人找你調錢
健康注意：天秤座、人馬座
天秤：當心肢體扭傷，動作前請做好暖身
人馬：天氣多變化，要注意心血管問題
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】