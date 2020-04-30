因新冠肺炎疫情的關係，大家都多了許多留在家中的時間，甚至連工作都要在家中進行。性格迥異的12星座，在家中自然又是另一種模樣，究竟待在家中的星座們是如何度過時間的呢？一起來看看不為人知的「12星座宅家真面目」吧！

白羊座：在家也無法「坐定定」！

天性愛熱鬧的白羊座，平時安靜待在家中的時間真的不算多！一有空閒時間總喜歡呼朋喚友一起出去的白羊座，如今要乖乖待在家中，對他們來説真的十分難熬。不過，即使留在家，他們也是一刻也不會閒著，健身、玩電子遊戲等，只要能消磨時間的活動，他們通通不會放過。不過，這對於要留在家中工作的白羊們可是一大挑戰，因為無法「坐定定」的他們，心思總是會被打斷。

白羊座在家中都一定要「動一動」？（tvNDrama@FB）

金牛座：在家也要過得很精緻

平時只要金牛座想要節省金錢或者覺得疲累時，也會選擇留在家中，因此抗疫期間居家不外出對他們來説並不是一件壞事。金牛座喜歡設計和佈置，因此留在家中會打掃房子，再精心佈置一番。煮一道美食、倒一杯好酒、掛上裝飾燈，再打開電腦一邊看電影，一邊享受美食，精緻地生活就是這麼簡單。

金牛座凡事都很講究？（tvNDrama@FB）

雙子座：雙重享受

有著雙面特性的雙子座，一方面會享受著與家人相處的珍貴時光，另一方面又會獨自沉浸在個人的安靜世界中。而不出門的日子，對於雙子座們來説，也是一個可以為自己充電的好時機。

雙子座一邊享受獨處，一邊享受和家人相處時光。（tvNDrama@FB）

查看其它星座們宅在家會做什麼？（點閱下圖）