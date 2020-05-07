Netflix韓劇《The King：永遠的君主》由久違熒幕的李敏鎬及金高銀主演，未播出已經引起熱烈討論。金高銀2012年出道，初入行以拍攝電影為主，當時有「怪物新人」之稱，獲得了大鐘獎、青龍獎等新人女演員獎，演技備受業界認同。

金高銀初出道，便成為主角。（《蘿莉塔：情陷謬思》劇照）

後來由大銀幕走進電視圈，名氣增加，負評也不斷。單眼皮、小眼睛的她在主流審美觀下不算是美女，但合作對象偏偏是大眾心中的男神，情況跟出爐金因像影后周冬雨相似。因此往往她主演的劇集尚未播出，就會先被人「嘲諷」她的外貌一番，有網民在她上傳素顏照後留言「這麼平凡能當上演員已經神奇，可以當上主角更加神奇。」

21歲為藝術全裸演出一鳴驚人

大多人認識金高銀是因為劇集《鬼怪》，但在行內讓她受到注目的卻是首部主演的電影《蘿莉塔：情陷謬思》。21歲的她演活了17歲高中少女的純真與寂寞，不如其他年輕女演員般與俊俏Oppa談情，而是與70歲的詩人及其年輕弟子糾纏不清。金高銀在電影中有全裸的激情戲，甫出道便選擇走不一樣的路，卻讓她捧了不少新人獎回家。往後的電影全都是擔任主角，身為電影演員的她走入電視圈幾經掙扎，原因只是害怕習慣看俊男美女偶像劇的觀眾「評價」，直至《奶酪陷阱》的導演說非她演不可時，她才嘗試演出電視劇。

金高銀在第一部電影作品中有全裸演出。（《蘿莉塔：情陷謬思》劇照）

《The King：永遠的君主》選角被質疑：與李敏鎬沒「CP感」

娛樂圈看重外形，觀眾對金高銀往往是「未審先判」，還未看劇，就已經說她配不上誰誰誰。後來在劇集中的亮眼表現固然讓她加回不少分，以演技虜獲觀眾的心，而和她合作過的演員都對她讚不絕口。然而，時至近來新劇《The King：永遠的君主》，仍然會有人大罵她醜，與男神李敏鎬沒有「CP感」。面對種種「不公」指控，她初時不在乎，消化負評從來都是做幕前的必修課。《鬼怪》讓她一炮而紅，成為事業上的巔峰，卻又讓她陷入情緒的低谷。

金高銀有「男神收割機」的稱號，點擊看和她合作過的男神：

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適時「玻璃心」其實沒有錯

做演員，把角色演好其實已經是盡了本份，但生於網絡時代的演員，更要懂得與觀眾打交道。作為普通人，別人罵你，你反駁很合理，作為公眾人物，因負評而情緒低落，甚至動怒，就會被人嘲諷「玻璃心」，只是因為「入呢行就預咗」。金高銀把一切負評默默吞下肚，照單全收，她曾經在訪問中表示「我總會自我虐待般跟自己說『你冇資格覺得累』，又或者跟自己說『你已經很幸運，要懂得感恩。』」，強逼自己壓抑負面情緒，苛刻地強逼自己在人前展露笑容，保持最「完美」的狀態示人。

過去，金高銀會刻意擠出笑容。（IG@ggonekim）

難過時為自己製造「快樂的假象」，像是慢慢將自己推進深淵。《鬼怪》播畢，她消失了半年，全因情緒突然崩塌，她事後受訪表示那段時間連朋友都不想見，在獨處的時間仲，她開始思考「是不是對自己太嚴苛？」成年以後，我們就不能任性，即使難過也要假裝堅強，生存在成人世界，仿佛連大哭的權利都沒有。

沉澱過後，金高銀接受了自己脆弱的一面，學會對自己坦率一點，難過不用一味忍住不哭，也不用假裝堅強。