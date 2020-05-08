《誰是被害者》4月30在Netflix全集上線，由張孝全、許瑋甯、林心如主演，觀眾追畢後紛紛指該劇是「史上最好看Netflix台劇」，不負眾望，在香港、台灣Netflix已榮升第一位，打敗所有韓劇。 張孝全、許瑋甯、林心如等演技派完美詮釋對人生的無奈、黑暗，角色理念間的角力，看得叫人夭心夭肺，到底誰不是加害者？誰又不是被害者？

《誰是被害者》4月30在Netflix全集上線。（《誰是被害者》劇照）

《誰是被害者》集懸疑推理、社會議題於一身，由多位實力派演員加持，如張孝全、許瑋甯、林心如，劇情轉折、懸疑伏筆統統到位，當全集上線後，在台灣隨即引爆話題。

《誰是被害者》角色甚多，按圖了解角色背景 == >

+ 8 + 7 + 6

故事講述張孝全是位患有亞斯伯格症（屬自閉症一種，大指對社交與非言語交際出現困難）的鑑識官「方毅任」，在一場的「溶屍案」中發現關鍵證物，與失聯多年的女兒江曉孟（李沐飾）有關，他想在警方同事發現前，私下釐清並找出真相，機緣巧合下被嗜血記者徐海茵（許瑋甯飾）發現張孝全的行動，並握着重要線索要脅他一同合作，令她可做獨家報道，不久後再次出現死因相同的命案，調查下二人發現並非簡單連環兇殺案，而是一個「遺願計劃」，他們想拯救接下來的生命。

可按圖先了解故事先後次序發生 == >

+ 9 + 8 + 7

《誰是被害者》大談社會問題。（《誰是被害者》劇照）

兩大女神許瑋甯林心如尬戲：活着比死亡更勇敢

《誰是被害者》一共8集，緝兇故事的追看性甚高，每一集透露一點點線索，讓觀眾跟着主角查出遺願計劃的終極「大Boss」，故事敘述清晰易明，不會過於燒腦，而故事帶出的社會議題比敘述更出色，編劇接受Netflix訪問時提到每一單命案都是表達現今社會的問題：性別認同、病態媒體、勞工權益、媒體生態、安養院資源不足等等，為社會上的小人物發聲，讓人反思誰對誰錯。

死了比活着有意義，我是幫助他們找到死的意義。 李雅均（林心如飾）

你錯了，活着比死亡更需要勇氣。 徐海茵（許瑋甯飾）

（以下有劇透成分）

林心如在《誰是被害者》是最大的關鍵。（《誰是被害者》劇照）

故事也談及自殺議題，一班對生活再沒期望的人，為了找到死的意義，決定自殺前幫助群組內的人完成心願或對社會的控訴，而「幕後黑手」正是林心如；劇中她在印尼嫁到台灣，生活不如意，沒有一點盼望，對死亡起了念頭，組織「遺願計劃」，鼓勵、唆擺別人自殺；她對於入獄沒有一點兒後悔，認為是世人不明白他們受盡的不被接納、被忽視；劇集常有一個弊病，主角都是完美無缺的，往往現實生活並非如此，編劇筆下的角色都是有缺陷的，而許瑋甯正是一位被爸爸帶去自殺的倖存者，她以過來人的身分對林心如說出活下去才看到世間的美好，就像她爸爸能活着才看到她長大過得好好、買房子給媽媽：「他們需要的其實不是死亡的勇氣，是一點活下去的希望而已。」林心如一直堅持的理念被衝擊，她沒想過與她生世悲慘的人也可好好面對人生，故事最後沒提到林心如的改變，她只是默默走回牢房，或許，已令她再思考生死的問題。

劇集雖然黑暗，但編劇卻給世人一點點希望與溫暖。