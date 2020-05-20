夏天悶熱非常，為提防新冠肺炎(COVID-19)，需常配戴口罩，炎熱難耐，不少女生較平日更為着重臉部皮膚清潔和護理，目的減少臉上出現暗瘡和暗粒等皮膚問題。 若女生將皮膚保養重心放在清潔上也並沒不妥，不過，原來最有機會令皮膚長出暗瘡或其他皮膚問題不是護膚步驟不足，仍是女生每日接觸已開封的彩妝、藥妝品和上妝刷具等。

外國醫學報告指：「開封」妝物或上妝用具是導致臉上長暗瘡元兇？

普遍女生也十分注重皮膚保養，但卻忽略平日開封彩妝、上妝用具的清潔(ig@revillabeautytreatments)

相信眾多女生在夏天選擇護膚品時，總會不知不覺選擇一些清潔毛孔或清爽型的潔臉產品。不過即便每天使用以上產品，也對屬於暗瘡肌的女生沒有多大的幫助。根據英國阿斯頓大學一份名為《Microbiological study of used cosmetic products: highlighting possible impact on consumer health》的醫學報告，研究就467件不同類型的化妝品，包括：眼線液、唇膏、唇蜜、睫毛液和美妝蛋（beauty blender）等五大類型作出抽查。

結果顯示當中56%的唇膏、55%唇蜜、77%眼線液、72%美妝蛋和69%睫毛液也含有會令皮膚有機會發炎的金黃葡萄球菌，有些更帶有令皮膚產生敏感的真菌，更甚的是以上被抽樣的化妝品都曾被「開封」使用過。顯而易見，開封過或使用過的彩妝品和上妝刷具也容易成為皮膚細菌滋生的地方，想在使用上妝品時，讓皮膚杜絕細菌，根據以下4個的方法讓平日使用的彩妝和上妝刷具變得更加衛生吧！

#1：僅記彩妝品上使用期限不等於保存期限 睫毛液使用期限更短

彩妝品上使用期限不等於保存期限(ig@naturecare.com.ua)

普遍女生在購買彩妝品時，也不會看外包裝上的使用期限，但普遍彩妝品在背面或是底部都有標示「M」字的標籤，這個「M」字母是代表月份，前面那個數字便代表開封期待，即開封產品當天開始計算，例如：「12M」便代表開封12個月內便需要盡快使用完畢，而不是包裝上標示的保存期限。

【按下圖看更多】使用化妝品前需要具備的有正確使用和保存的觀念：

+ 3 + 2

#2：上妝工具是細菌溫床地 定時清洗是必需的

上妝工具是細菌溫床地，定時清潔是必須的，盡可以避免放在潮濕地方(ig@gabrielle.tiendadecosmeticos)

根據《Microbiological study of used cosmetic products: highlighting possible impact on consumer health》的醫學研究報告指出，在467個抽樣美妝品樣本中，當中72%美妝蛋含有金黃葡萄球菌；27%美妝蛋含有大腸桿菌和其它細菌；57%美妝蛋含有真菌，由此看來，當美妝蛋開封後，經多次使用後，會易積存令皮膚發炎或過敏的細菌，加上美妝蛋的使用方法多是需要沾濕，加上因為蛋體結構關係，導致使用後，蛋體的中間位置難以徹底乾透。

建議美妝蛋使用後也盡量不要放在浴室等潮濕位置，定時也需要清潔它後，放在可被太陽照射的位置下「涼乾」。

【按下圖看餘下兩個方法】杜絕彩妝和上妝刷具變細菌滋生地

資料來源：《Microbiological study of used cosmetic products: highlighting possible impact on consumer health》，《Dailymail》