【唐綺陽每週星座運程】處女愛情有機會開花結果　天秤花錢要謹慎

太陽最後衝刺至周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。太陽、金星、水星都在雙子座，檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。火星、天王星有相位，觸動美化或沉迷相關的事物，能夠享受藝術的美好，或是揭開暗中的事情。

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重要星象：太陽最後衝刺，日、金、水皆在雙子，火星、天王星有相位。

工作注意：巨蟹座、獅子座、天蠍座、水瓶座

巨蟹：遇到唱反調的人，反而能遇強則強

獅子：應主動積極，好好耕耘做好前置作業

天蠍：別急著展開新計畫，先把舊東西做好

水瓶：不要太孤僻，集思廣益會更好

桃花注意：白羊座、雙子座、處女座、山羊座

白羊：別太安心就造次，要聆聽對方的想法

雙子：當心踩到別人的底線，要搞清楚狀況

處女：桃花帶有成熟、藝術氣息

山羊：被過度關注，覺得很煩惱

金錢注意：金牛座、天秤座

金牛：不要太相信直覺，臨時動議很危險

天秤：左手進右手出，不過花得值得

健康注意：人馬座、雙魚座

人馬：注意交通問題，避免粗心受傷

雙魚：免疫系統下降，出入公眾場合要當心

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】