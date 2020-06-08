【唐綺陽每週星座運程】金牛工作有貴人相助　巨蟹有機會舊情復燃

木星、冥王星合相，社會架構改變，眾人變得強硬、易感受到辛苦，思考底線等問題。水星在巨蟹，六月下旬緊張感越趨強烈。水星進入停滯期，要注意溝通困難及交通折返的狀況。水星巨蟹與魔羯星群對分，有需要選邊站的情況，容易心生恐懼或黑暗的想法，藉此逆行找出恐懼及黑暗的原因，找尋治療的方法，嘗試斜槓來開發更多的可能性。週六火海合相在雙魚，帶來無力感或感到命運的操弄，弱勢團體及藝術家活絡起來，當心酒和毒品等問題發生。