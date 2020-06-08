【唐綺陽每週星座運程】金牛工作有貴人相助　巨蟹有機會舊情復燃

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木星、冥王星合相，社會架構改變，眾人變得強硬、易感受到辛苦，思考底線等問題。水星在巨蟹，六月下旬緊張感越趨強烈。水星進入停滯期，要注意溝通困難及交通折返的狀況。水星巨蟹與魔羯星群對分，有需要選邊站的情況，容易心生恐懼或黑暗的想法，藉此逆行找出恐懼及黑暗的原因，找尋治療的方法，嘗試斜槓來開發更多的可能性。週六火海合相在雙魚，帶來無力感或感到命運的操弄，弱勢團體及藝術家活絡起來，當心酒和毒品等問題發生。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：木冥合相，水星巨蟹，水星停滯期，水星巨蟹與魔羯星群對分，火海合相

工作注意：金牛座、獅子座、天秤座、天蠍座

金牛：聽從貴人的指示，會很受用

獅子：有重要任務，可以深耕成代表作

天秤：找到目標蓄勢待發，請好好保持鬥志

天蠍：多頭馬車失去方向，需要整合一下

桃花注意：雙子座、巨蟹座、山羊座、水瓶座

雙子：愛情不是同情，應避免誤會

巨蟹：有機會舊情復燃、感情起死回生

山羊：容易感到掃興，要更愛自己

水瓶：遇到感情出問題，耳朵不要太硬

財運注意：白羊座、人馬座

白羊：偏財運要積極，別拱手讓人

人馬：用心理財成效好，收穫良多

健康注意：處女座、雙魚座

處女：注意心血管健康，運動前要暖身

雙魚：不能輕忽老毛病，要注重健康問題

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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