【唐綺陽每週星座運程】雙魚桃花有進一步發展　巨蟹不要貪小便宜

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木冥的顛覆，眾人感到焦慮與緊張。水星巨蟹停滯期，有說不出口的內心話，家庭關係是重點，要用理解來面對衝突，週四水星開始逆行，注意3C產品、家用品的狀況。太陽在雙子最後衝刺，八卦、媒體消息眾說紛紜，要謹慎探究消息來源，眾人有旅行、聚會或是回鄉等計畫。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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工作注意：雙子座、處女座、天蠍座、人馬座

雙子：意見領袖給的建議，要好好聽進去

處女：工作又多又繁雜，請自我保重

天蠍：偶爾停看聽，會讓頭腦更清楚

人馬：工作上有好消息，或得到好的迴響

桃花注意：白羊座、金牛座、山羊座、雙魚座

白羊：面對桃花，要主動一點

金牛：找對樹林才有桃花，換個交友圈看看

山羊：像親人般沒有火花，適合老夫老妻

雙魚：有好桃花出現，或正在熱戀中

財運注意：巨蟹座、天秤座

巨蟹：財務上要謹慎，別省事或貪便宜

天秤：該爭取的要爭取，避免吃悶虧

健康注意：獅子座、水瓶座

獅子：工作太忙用腦過度，影響睡眠品質

水瓶：好好補足睡眠，讓自己放鬆

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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