【陳嘉倩】離開大台做Cosplay女神?「無害穿搭」被封想戀愛的女友

被譽為「最美女主播」的陳嘉倩，樣子可人甜美，自2017年離開大台後，工作接到不停手，人氣不減反增。「嘉倩BB」確實明不虛傳，每張IG新美照都刺激到網民神經，更被封「想戀愛的女友」，穩坐女神皇位。究竟「嘉倩BB」是如何煉成的？

「最美女主播」的陳嘉倩離開大台後，工作接到不停手，人氣不減反增。（Instagram@kasin520）

陳嘉倩在大台做過新聞女主播，亦主持過《天氣報告》和《星期日香港早晨》，因清純亮眼的外貌成功吸睛，早已有「嘉倩BB」之稱。及後嘉倩告別廣播界生涯，重返校園修讀傳播文學碩士課程。

雖然告別大台令不少粉絲大叫不捨，但嘉倩反而曝光率大增，節目主持、活動主持、美容KOL，最近還Cosplay遊戲《Final Fantasy VII 重製版》要角女神Tifa，性感又有型，相似度極高，引起網民一片哄動，大家都高呼只有嘉倩能100%神還原。嘉倩還以Tifa造型拍了一條短片，片尾更說「應承我，登記做選民。」，網民紛紛留言說：「應承妳！」

嘉倩離開大台後，人氣和魅力直升線飆升，男女粉絲通殺，究竟令人想戀愛的女神是怎樣煉成的？除了甜美溫婉的笑容之外，可以靠「無害」造型和穿搭，即沒有侵略性、看起來好相處的穿衣風格，令她變得更「Girlfriendable」，增加好感度，亦能大增男生想跟你談戀愛的衝動，同時女生們還不快跟嘉倩多多學習？

Girlfriendable第1招：「主播頭」Show性感鎖骨

嘉倩一直都留著一頭及肩中長髮，典型「主播頭」，維持斯文溫柔的形象。根據日本交友平台《Love Seek》針對多位30-35歲上下的黃金單身漢做調查，原來大波浪長髮都不是Top 3，第3位正是嘉倩的及肩髮型。在男生們的眼中，頭髮及肩長度能凸顯女生的性感鎖骨線條，活潑又親切，好感度大增！

嘉倩一直都留著一頭及肩中長髮，典型「主播頭」，維持斯文溫柔的形象。（Instagram@kasin520）

Girlfriendable第2招：露肩比低胸更吸睛

比起胸部，光滑的肩膀反而更吸睛！美國媒體Prima指出英國一間銷售服裝與雜貨的連鎖店曾進行一項調查，發現有42%的女性會選擇露肩服裝，而不是低胸服裝，而19%的男性則認為女性露出肩部比露腿或露胸更有吸引力。而日本網站《ハウコレ》曾請來100位不同年齡層的男性進行一項調查，結果手臂成為了第一名「男性最想輕輕觸碰女性的身體部位」，女生柔軟的手臂和肩部對男生而言的確是非常吸引。

嘉倩最愛穿露肩的款式，有顯瘦效果，能完美遮掩手臂肥肉，亦能成功令視線轉移到肩膀、鎖骨部位，低調的小性感令男生不能招架，是初次約會穿搭的不錯提案。

比起胸部，光滑的肩膀反而更吸睛！（Instagram@kasin520）

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Girlfriendable第3招：白滑長腿清純居家感

雖然嘉倩個子小小，但亦能靠穿搭拉長腿部比例和線條。嘉倩的女主播形象深入民心，但亦靠露出腿部營造「居家入屋」的形象，健康性感，感覺「無害」，成功令男粉絲都想「帶她回家」。夏日為大地帶來美腿，夏季是穿上短褲和短裙的好時機，曬一曬長腿，淺色的穿搭更有清純感覺，令人好想呵護，女生們不妨學習一下！