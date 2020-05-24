【月經杯】夏天來臨，女生月經到的日子過得比以往更「艱辛」，尤其在流量多的日子，使用衛生巾難免會感到侷促不適，陽光與海灘也因為月事而要卻步。以往對於月事產品的認知是只有衛生巾，近年女生m到時有更多選擇，而月經杯就是其中一個不少女生想試又恐懼的產品。大部分香港女生都覺得將東西置入陰道感到不妥，但月經杯實際上是否如此可怕呢？

開始使用月經杯需要跨過心理關口，將軟膠杯狀物體置於陰道，不少人都會覺得不習慣，不少顧慮如「更換時很麻煩，會整隻手血淋淋」、「害怕拔不出來」、「使用方法不對會導致漏M」，加上偶爾出現使用月經杯導致中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome）的新聞，讓人對月經杯多了幾分恐懼。

近年不少人開始使用月經杯取代衛生巾。（IG@lunettecup）

正確使用可防細菌感染

按英國《每日郵報》報導，去年法國有一名36歲的女士Sandrine Graneau使用月經杯後，腹痛嚴重，血壓急跌，後被診斷為中毒性休克症候群，最後更需要切除雙腳及大部份手指保命。她指當時使用月經杯數小時，同時指責產品沒有清晰指引可使用時間長度。

事實上，使用月經杯的確有機會引起中毒性休克症候群，美國消費評測雜誌《Consumer Reports》引述月刊《Applied and Environmental Microbiology》發表的一份有關月經杯的實驗報告，研究者微生物學家Gérard Lina博士指出月經杯的形狀讓空氣進入陰道，因而有機會滋生金黃葡萄菌，經血液擴散到其他器官，從而造成感染。

每個月月經來時讓不少女生很困擾。（《少女情懷總是M》劇照）

中毒性休克症候群極罕見 留意材質小心消毒

然而，Lina博士強調中毒性休克症候群是極罕見疾病，過去因使用月經杯導致此病的病例不多，只要使用時多留意，就可以繼續使用月經杯。他指有研究發現金黃色葡萄球菌不大機會黏附在TPE材質製成的月經杯上，選購月經杯時不妨留意材質，而他也建議在每次使用後都用沸水消毒月經杯5-10分鐘，因此購買2-3個月經杯，就能方便在月經期間替換。

婦產科醫生 : 4至6小時應更換一次

而婦產科醫生方秀儀也建議長期病患者不宜使用月經杯，置入月經杯前要以洗手液清潔雙手。坊間月經杯都標榜可以用8-12小時，但方醫生坦言應4-6小時更換一次，如流量多需更頻繁地更換，以免經血積聚，促進細菌繁殖。而她也提醒無性經驗的人士使用前要多考慮，因為錯誤取出或置入月經杯，可致處女膜破損和流血。

購買2-3個月經杯替換會更方便。（IG@maluna.cz）

每個女生的陰道結構不一，因此沒有「絕對好用」的月經杯，或許需要反復試用，才能找出最適合自己的月經杯，以下是不少人推薦新手使用的月經杯和其特性：

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真實用家：用完唔記得自己嚟M

身邊有不少朋友因為種種原因開始使用月經杯，綜合用家意見，卻也不是如想像中般好評如潮。萬事起頭難，一開始總是狼狽，由選取月經杯、到實際使用時放入、取出都碰上不少難題，取不出來、把廁所弄得如「兇案現場」這些尷尬場面用家都經歷過。

M到時使用月經杯，不少已熟習的女生表示：上山下海都沒有問題。（《認識的妻子》劇照）

然而，當她們找到適合自己的月經杯和使用方法時，大多人都會覺得月經杯是「女性恩物」。如果月經杯放置正確，理應是在陰道內的無感區「張開」，完全不會有異物感。而使用月經杯時完全不會有侷促之感，大部份評價都是「用完唔記得自己M到」。不過，不少人也反映使用月經杯替換時不及棉條和衛生巾方便，但舒適程度還是會讓她們願意投入月經杯的懷抱。

挑選月經杯小貼士：長度如何量度？

縱然舒適度高，但選取月經杯仍有不少要注意的地方，台灣YouTuber雪莉曾經拍攝影片分享挑選月經杯的小貼士，選月經杯時要注意長度，首先要把手指放進陰道，找出從陰道口到子宮頸的距離，如果距離多於兩個手指頭屬於「高宮頸」，要選用較長的月經杯方便取出，剛好兩個手指頭就是正常宮頸、少於兩個手指頭就是「低宮頸」，要使用較短的月經杯才不會凸出尾部。而她也曾經在影片中講述使用方法，新手上路不妨一看，以免碰壁：

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