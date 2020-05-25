【馮盈盈】與何猷亨出海滑水吸like　盤點4項女神級熱捧打卡運動

最近有報導指馮盈盈FYY與賭王兒子何猷亨出海，初嘗無繩滑水（wakesurf），不過她強調自己沒有默認戀情「無撻著只有撻落水」！ 除了戀情疑雲，大家亦將重點放在馮盈盈的滑水美照上，一對長腿令女生都羨慕不已！其實像滑水這種IGable的新式運動有很多，馬上盤點女神們都熱捧的「打卡型運動」，新鮮刺激同時鍛鍊肌肉修線條吧！

無繩滑水鍛鍊下身肌肉

馮盈盈近日與賭王之子何猷亨出海初試無繩滑水，但其實兩年前賭王千金何超蓮已熱衷這項水上運動，又邀請朋友如陳瀅、胡定欣、阿Sa蔡卓妍等下水，一度掀起滑水潮！

馮盈盈FYY近日初試滑水，表示「起水只有一秒，緊張到眼中只有條繩」！（crystalfyy@IG）

香港一直有滑水活動，船家會利用快艇造出浪花，參加者必須在後拖繩滑水，無需太高技巧；而無繩滑水是新式水上運動，參加者利用拖繩企穩身體後便可放開，單靠身體控制左右活動和加減速，甚至做出不同花式。由於滑水要求參加者用腰背肌和下身肌肉保持平衡，對下肢訓練相當有效，最適合下半身肥胖的梨形女生。

有些「資深滑水玩家」如何超蓮和陳瀅愛穿輕裝泳衣滑水，型格姿勢和性感泳裝非常吸like，但假如你是初學滑水，緊記要穿上救生衣和遵從教練指引，勿因打卡而造成意外啊！

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空中瑜伽減壓修線條

空中瑜伽是近年大熱運動，BLACKPINK Jennie、阿嬌鍾欣潼、倪晨曦和林心如都是空中瑜伽的粉絲，光看到她們利用一條布，在半空做出各種優雅動作，已經教人心癢癢去報名上堂！

BLACKPINK Jennie喜愛空中瑜伽鍛鍊肌肉和身體線條。（blackpinkofficial@IG）

其實除了動作優美，空中瑜伽比一般瑜珈更具減肥效果。因為要在布上固定身體，甚至做出各種動作，需要動用全身和核心肌肉群，考驗人的肌肉耐力和平衡力，所以BLACKPINK Jennie都利用它來鍛鍊身體線條，保持曼妙曲線。

另外，通過身體伸展動作，空中瑜伽可加速血液循環和通淋巴，改善睡眠質素，實在是忙碌都市人的減壓運動之選。

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鋼管舞一小時燒500卡

鋼管舞只有性感火辣熱舞？錯！隨著一些女星如朱晨麗、阿Sa蔡卓妍為演出而學習鋼管舞，有健身中心和舞蹈學校推出鋼管舞課程，這項運動已變得愈來化普及，形象也愈正面。

阿Sa蔡卓妍亦在《非分熟女》跳過鋼管舞。（《非分熟女》劇照）

鋼管舞是結合舞蹈、瑜珈和體操的運動，每個上管的動作都運用到身體全身肌肉，考驗肌肉耐力、協調和柔軟度，別以為只用手腳夾實鋼管便可以，要將身體穩定在鋼管上，對腹背核心肌肉要求更高，莫論向外踢腿和旋轉動作的難度，所以有專家指出，一小時鋼管舞足足可消耗500卡路里呢！

除了大眾所認知的熱舞音樂、高跟鞋和貼身性感舞衣，現時鋼管舞還可配合抒情慢歌，穿上白紗長裙漫舞亦無妨，讓大眾有更多選擇！