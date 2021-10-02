月經杯使用｜正確姿勢置入避免「一秒爆痛」　 關鍵要如性愛放鬆?

月經杯使用說明｜月事期間使用衛生巾，不少女生覺得侷促不適或引起皮膚或敏感情況，衛生棉條是另一個較舒適選擇，月經杯又如何？想試用但又忐忑不安，放入時會「爆痛」？應該如何使用？真實用家分享經驗及心得，大可放下恐懼，輕鬆嘗試。



月經來潮時，明明已置好護墊也坐立不安？不少月經杯用家指，用後無感令人心動，但新手應何開始？(《少女情懷總是M》劇照 )

挑選月經杯小貼士：手指放進陰道量度長度

挑選月經杯，要挑適合自己的月經杯。台灣YouTuber雪莉是月經杯的長期用家，曾分享挑選月經杯的小貼士，月經杯除了有不同尺寸，不同品牌的月經杯也有不同長度。

選月經杯時要注意長度，首先要把手指放進陰道，找出從陰道口到子宮頸的距離，如果距離多於兩個手指頭屬於「高宮頸」，要選用較長的月經杯以方便取出，剛好兩個手指頭就是正常宮頸、少於兩個手指頭就是「低宮頸」，要使用較短的月經杯才不會凸出尾部。

月經杯有成千上萬個品牌，挑選月經杯也是一大學問。（地球人•愛月亮Facebook）

兩步驟輕鬆取出月經杯

正如第一次戴隱形眼鏡一樣，月經杯需要反覆練習才能正確地放進陰道，大多數女生對月經杯最大的恐懼就是「拔不出來」。

初次使用的新手或許會經歷「找不到」月經杯拉環或手柄而慌張的情況，有女生分享曾因此幾乎要到醫院求助取出，自此留下陰影。

其實與性事一樣，要順利放入或取出月經杯，最重要是放鬆心情，陰道肌肉才會放鬆，這樣就不會出現月經杯越陷越深的情況。

一般情況下，月經時陰道會處於濕潤狀態，放入月經杯應該不成問題，建議如果真的放不進去，可用水性潤滑劑輔助。台灣YouTuber雪莉在影片中詳細講述放入、拿出月經杯的方法，新手不妨一看，以免碰壁。



【點圖即看】月經「無痛」杯置入陰道小技巧＝＝＞

+ 10

月經杯消毒：滾水消毒留意「燒焦」

月經杯置入陰道，清潔需多加留神。當月經杯的經血滿溢，只需到廁所把經血取出，然後預備好清水沖洗月經杯，就可以重新放到陰道裏，又或多預備一個已消毒的月經杯替換。

月經杯消毒方法如何？台灣YouTube頻道「地球人•愛月亮」分享，最多人使用沸水消毒月經杯，先預備好專屬的消毒鍋子和夾子，水滾後放進去，不同牌子的月經杯，消毒時間或有不同，最好按照說明書指示。消毒月經杯時不時用夾子輔助，以免月經杯貼到鍋邊導致燒焦甚至溶化。

如果旅行時或在家中不方便用鍋子消毒，不妨參考以下的消毒方法：

同場加映：月經｜日本10大好用衛生巾排行榜 邊款吸收力強經得起流量實測？衛生巾｜月經苦不堪言的不適，女生都有深切體會，有時還要擔心經血側漏等情況，令人渾身不自在！選擇高品質又舒適的衛生巾是女生的「重要夥伴」，衛生巾要點揀好？衛生巾既好用又舒適有邊幾款？

▼▼▼【按圖看10大好用日本衛生巾排行榜及用家評價，第1位吸收水及清爽度均表現佳，且包裝小巧易攜】▼▼▼

+ 16

同場加映：私處異味令伴侶性慾全消 「異味」來自濕熱飲中藥茶1星期見效？

私處也要保養，陰道緊緻度之外，氣味也是陰道保養重點。「妹妹」散發異味，對性生活質素有很大影響，若陰道反覆感染要盡快求醫，對症下藥，若因為體質問題而發出異味，則大可從中醫角度，以中藥茶紓緩私處異味情況。

▼▼▼私處感染分2類：體質問題引起的陰道炎，中醫治療可紓緩？（點擊看）▼▼▼