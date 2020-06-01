素人嫁給偶像明星少之又少，香港人能夠嫁入王室世界更見罕有。25年前，土生土長的香港人文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）閃嫁只相戀五個月的丹麥二王子約阿基姆王子（Prince Joachim），她成為歐洲王室有史以來首位擁有亞裔血統的王妃，難怪當時更被港媒譽為「港產王妃」，而文雅麗一生的愛情經歷也為她撰寫傳奇的故事。

土生土長的香港人文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）在1995年閃嫁只相戀五個月的丹麥二王子約阿基姆王子（Prince Joachim），當時兩人結婚消息傳出後更一時哄動香港。(GETTY)

女人當自強？ 知性美成個人獨特吸引力

「港產王妃」文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）是一位混血兒，更精通7種外語，並曾於多國留學 (GETTY)

普遍人想到平民女子嫁入皇室必會與格林童話中的灰姑娘故事扯上關係，但曾是「港產王妃」的文雅麗卻是一位事業有成且學歷高的女強人，相信即使沒有嫁入丹麥王室，仍可活出屬於自己的一片天。

文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）誕生於一個種族混合的家庭，父親是一名中英混血兒，其母親也擁有波蘭與奧地利血統。文雅麗自小便擁有與生俱來的上進心，在18歲時便毅然決定前往奧地利、英國和日本留學來攻讀國際貿易，精通7種外語，30歲時的她更曾在大企業擔任副行政總裁位置，就算沒有愛情滋潤的文雅麗仍能在成功的事業上獲得滿足感。

土生土長的香港人文雅麗（Her Excellency The Countess of Frederiksborg）在個人穿搭上也別具個人的特色 (GETTY)

1994年丹麥二王子約阿基姆王子在香港一間丹麥船務公司實習時結識文雅麗，文雅麗的知性美深深吸引丹麥二王子，兩人相戀只有5個月，丹麥二王子已急不及待向文雅麗求婚，當時文雅麗即將成為首位「港產王妃」的消息更是哄動全城且備受祝福。翌年文雅麗便與丹麥二王子在丹麥的古堡教堂結婚，文雅麗更受盡丹麥人民全城的熱烈祝賀，並在數年後相繼誕下長子尼古拉王子和次子費利克斯王子。

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愛情不是生命中的唯一 人生自決才值得嚮往

經歷一次離婚的文雅麗，在42歲時宣布下嫁比自己年輕14年的攝影師約恩森（Martin Jorgensen）(GETTY)

相反，丹麥二王子本來就不用擔當國家重任，只顧常常流連演唱會、球場和賽車場等，風流倜儻型的丹麥二王子縱情派對，因此被人稱為「派對王子」。個性甚至是習慣行徑也都跟文雅麗南轅北轍，日子久了這種差距卻不能被愛情所填補上，曾經因愛走在一起的兩人，因為了解而選擇分道揚鑣，文雅麗最終選擇與結婚十年的丹麥二王子離婚，那年文雅麗40歲，沒有渴戀丹麥王室賜下的「王室殿下」（ Royal Highness），反倒活出自己人生，追求心中所需。

我可以主宰自己的人生，不用再詢問別人意見。 文雅麗

在文雅麗往後的人生，她再遇上兩段的愛情，在42歲時她宣布下嫁比自己年輕14年的攝影師約恩森（Martin Jorgensen），據說兩人早在1999年時認識，直到2007年才決定共同踏上人生另一階段，不過兩人婚姻維持8年也宣布結束，當時文雅麗卻坦然非常，更曾對外說：「我們在一起已經沒有什麼話可說，既然這不是我所追求的人生和愛情，那我寧願單身。」51歲的文雅麗毅然回復單身，她為兩位兒子成立慈善基金，一直都在文化、人道主義和高等教育上服務，沒有一刻因愛情的缺失令自己人生卻步。有時候或許婚姻提供了一個「安全感」機制，但安全感卻不是限於在婚姻中汲取，別因為不想自己一個人，就隨便擁抱另一個人，有時單身不可怕，可怕的是你選擇一直將就下去。

【接下圖回顧】文雅麗與攝影師約恩森（Martin Jorgensen）結婚時照片