【激光永久脫毛比併】價錢抵服務好仲有海景 性價比最高係呢間...

夏日炎炎，女士們都愛穿背心短褲，亦多機會出船P或沙灘活動，穿泳衣時難免會露出身體部位，此時身上的毛髮則顯得特別礙眼......剃毛容易令皮膚受損，亦會令毛孔變得粗大，想避免尷尬和麻煩的話，不妨考慮激光永久脫毛。市面上不少美容院提供激光永久脫毛的服務，現就5間受歡迎的激光脫毛公司作大比併，包括：20BEAUTY、BEAUSKIN、dermes、MediLASE和per FACE。

夏日穿衣難免會露出身體部位，此時身上的毛髮則顯得特別礙眼。（Unsplash）

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比併1：激光脫毛機

市面上不同的脫毛機打出不同波長激光，例如755nm、810nm、940nm等，激光打入不同深度的皮膚層，可以做到各種美容效果例如去斑、嫩膚、脫毛等。而激光脫毛就是將能量打入毛髮和毛囊，利用毛髮黑色素會吸收能量的原理，讓毛髮傳遞足夠能量破壞毛囊，以達至永久脫毛的效果。

20BEAUTY 、BEAUSKIN 、MediLASE和per FACE都選用美國醫學美容品牌 Candela 的 GentleLase Pro激光脫毛機，755nm激光波長最易被毛髮黑色素吸收，特別適合亞洲人，因為亞洲人的毛髮多是黑色的。而且GentleLase Pro 755nm的永久脫毛效果較快，臨床測試3次療程已達80%永久脫毛效果。

而dermes則用德國原廠機HPD雙波長激光，釋出810mm和940mm波長，能針對粗幼毛髮，並阻截毛髮再生。使用接觸冷凍技術，機頭直接接觸皮膚，降低被激光刺激的痛感。

比併2：脫毛保養期

一個完整的毛髮生長周期包括生長期、退化期和休止期，激光脫毛就是針對處於生長期的毛髮破壞毛囊。一般每6至8週做1次脫毛療程最為合適，一來需要讓新毛髮生長出來以吸收下一次療程的激光能量，二來需要讓受激光刺激的皮膚修復。

雖然每人的身體及毛髮生長情況各異，但一般完成6次激光脫毛療程已有永久效果，部分激光脫毛公司會提供「保養期」，能讓你的毛髮脫得乾乾淨淨！20BEAUTY、MediLASE及per FACE均提供免費保養期，而BEAUSKIN和demes則要額外加購保養期。

比併3：分店及環境

脫毛療程最好定期去做以達至最佳效果，因此選擇一間地點方便的脫毛公司亦十分重要！5間激光脫毛公司均設在旺角、尖沙咀、銅鑼灣等地，非常適合工作繁忙的OL。就分店數量而言，dermes以6間分店取勝，其次是BEAUSKIN、MediLASE和per FACE各有4間，而20BEAUTY則有2間。分店環境方面，dermes和MediLASE的環境最為寬敞舒適，per FACE的環境亦不錯，能欣賞到海景。

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比併4：免費脫毛體驗服務

未試過激光脫毛的女士，可能會想先了解更多有關激光脫毛的資料，如果有免費體驗服務，試一試激光對皮膚的感覺和脫毛效果，顧客自然能更安心參加療程。20BEAUTY和dermes提供免費一個部位的脫毛體驗服務，BEAUSKIN提供免費試打手腕體驗感覺，MediLASE 提供激光反應測試，而per FACE則沒有提供免費脫毛體驗服務。另外，BEAUSKIN和MediLase有「絕不硬銷」承諾，顧客不用擔心硬銷壓力。

比併5：價錢

除了激光脫毛效果和美容中心的環境之外，價錢亦非常重要。整合5間激光脫毛公司的價錢，20BEAUTY和BEAUSKIN的價錢相對較便宜，而20BEAUTY現在推出的腋下脫毛優惠價最抵，只需$688，而dermes和MediLASE則較高價。不少激光脫毛公司的療程價錢常常浮動，但20BEAUTY和per FACE的價錢透明度最高，官方網站不時推出不同療程優惠，並有列明各個部位脫毛價錢， 明碼實價，值得加分。

總結：

經過以上激光脫毛比併後，選擇到你的心水脫毛公司嗎？現為大家整理一下比併結果吧！整體而言，20BEAUTY和BEAUSKIN的價錢相對較便宜，但20BEAUTY的性價比則較高，不但價錢透明度高，脫毛服務亦提供免費保養期，更提供免費脫毛體驗服務，適合預算較少的女士。而dermes、MediLASE和per FACE則以環境取勝，dermes和MediLASE的價錢則相當較高，per FACE價格在三家中相對比較吸引，適合對脫毛服務要求高的女士。