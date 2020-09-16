兩性關係｜日本女仔反感的10大「大叔行為」　抖腳拔鼻毛五大不入

日常生活中有許多行為會不小心惹怒人，但往往有這些舉動的人卻不自知。有日本女性期刊刊載了一篇「200名女性眼中令人不快的大叔行為」，前十名的行為舉止意外引來熱烈討論，不僅是日本網友，許多其他國家的女性網友也認為相當有共鳴，甚至有不少男性拿來警惕自己，不要成為令人感到不舒服的大叔！以下這十個「母湯」行為，一起來看看自己中了幾個吧！

10大令日本女生反感的「大叔行為」（點圖瀏覽）↓↓↓

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#10 盯著人看

毫無原因的盯著別人看，本來就是一件許多人公認沒禮貌的事情，因此不管是出於什麼原因，最好還是不要這樣做較好。

#9 不自覺抖腳

俗話說「男抖窮，女抖賤」，抖腳一直都被視為一個不好的壞習慣，尤其看在別人眼中更是顯得相當的輕浮。

#8 數錢時舔手指

這種行為大概只會出現阿公、阿嬤級長輩身上，有這樣的習慣容易讓人覺得「老」，加上鈔票上往往有大量細菌，為了自己的健康著想最好還是別這樣做。

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#7 用手指拔鼻毛

用手指拔鼻毛不僅相當的不衛生，沒有處理好還可能細菌感染造成毛囊炎，因此最好還是在家中先處理好。

#6 故意的肢體接觸

大部分的女生都不喜歡沒有經過同意的肢體接觸，所以如果是平常習慣毛手毛腳，自己還不自知的話，最好還是改掉這樣的壞習慣，以免被偷偷討厭還不知道。

#5 吃東西發出聲音

許多人都無法忍受別人吃東西時發出聲音，因此吃飯時最好把嘴巴閉好，不只是為了不讓女性討厭，也讓同桌的人能有一個良好的用餐體驗。

#4 隨便亂插隊

愛插隊這種行為在很多人眼中被歸類為「大媽」行為，也就是為了貪圖自己方便可以絲毫不在意別人眼光，如果有這樣的行為，絕對也是大大的扣分。

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#3 咳嗽不戴口罩

咳嗽不戴口罩常常讓人覺得相當不衛生，也是很不貼心的一種表現，所以如果感冒生病了，別忘記戴上口罩避免傳染給身邊的人。

#2 打噴嚏很大聲

用力把噴嚏打出來有一種說不出的爽快感，但如果是在其他人面前，用這種激進浮誇的方式打噴嚏，別說是在女生心中被大大的扣分，一般人恐怕也會覺得「哩金胎歌」。

#1 隨地吐痰、口水

不用多說，香港人幾乎都不能接受別人在路上隨地吐痰、口水，認為這是十分不衛生的行為，看起來也相當噁心。

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